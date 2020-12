Casado, sobre posibles indultos a presos 1-O: "Sánchez hará lo que le convenga para que haya tripartito en Cataluña"

Confirma que recurrirá si llegan a concederse y avisa que Podemos debe quedar fuera si se quiere un acuerdo en el CGPJ

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, considera que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, hará lo que le "convenga" en relación con la posible concesión de indultos a los condenados por el 1-O porque, según ha dicho, lo que se busca es un nuevo tripartito en Cataluña tras las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero. Además, ha confirmado que si el Gobierno da ese paso su formación lo recurrirá.

"Sobre los indultos, me da igual que Ábalos los defienda o que Sánchez los niegue. Harán lo que les convenga para que haya un tripartito en Cataluña con el PSC dentro o desde fuera", ha declarado Casado en una rueda de prensa de balance del curso político, en la que ha calificado de "año horribilis" la gestión de Sánchez en 2020 y ha recalcado que "los únicos que han salido más fuertes son sus socios, que tienen por objetivo debilitar España".

Ante las elecciones catalanas, Casado ha lanzado un mensaje a los constitucionalistas asegurando que todo aquel que "no quiera que los independentistas manden, solo puede votar al PP" porque "el PSC va a pactar con ellos". Según ha añadido, los socialistas ya han pactado con ellos a nivel nacional y también lo hicieron en Cataluña "con los tripartitos de Maragall y de Montilla".

En este sentido, ha afirmado que Sánchez "ha pactado con quien ha querido" y "está cómodo en el extremismo y la radicalidad". "Si eso le cuesta los indultos, en contra del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, donde habrá que acudir, y en contra de lo que dice la propia Ley de Indultos, que plantea que tiene que haber arrepentimiento en vez de decir 'lo volveremos a hacer'; y que tiene que haber un informe preceptivo del tribunal sentenciador, pues le va a dar igual. Hará lo que quiera", ha proclamado.

"NO CREO YA NADA DE ESTE GOBIERNO"

Al ser preguntado expresamente si cree que el Gobierno ha decidido ya indultar a los presos independentistas condenados por el 'procés', Casado ha respondido: "No estoy convencido de que el Gobierno quiera indultar a los presos independentistas pero es que no creo ya nada de este Gobierno".

En este punto, ha recordado que estos días ha escuchado a los ministros Salvador Illa y José Luis Ábalos decir que no pactarán con los independentistas y ha añadido que le "daba la risa" con estas declaraciones porque "es lo mismo que decían después de las elecciones" generales del pasado mes de noviembre. "No se les cae la cara de vergüenza. Son las mismas mentiras", ha enfatizado, para pedir un "poco de respeto a la inteligencia" de los españoles.

En su comparecencia, Casado ha denunciado el cambio de posición de Sánchez sobre Cataluña prometiendo la modificación "a la carta" del delito de sedición, la concesión de indultos sin escuchar a la Fiscalía, y blanqueando las pretensiones del independentismo sin levantarse de la mesa de autodeterminación.

LOS INDULTOS Y LA RENOVACIÓN DEL CGPJ

Al ser preguntado si cree que la concesión de esos indultos aleja cualquier posibilidad de acuerdo con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Casado ha afirmado que su partido está actuando con "coherencia" porque lleva dos años defendiendo que es "fundamental reforzar la independencia de la Justicia", como planteó el PP en su programa electoral.

Casado ha señalado que, aunque este proceso esté iniciado, se pueden hacer "modificaciones a futuro" en ese sentido y que haya "más transparencia" en el nombramiento de los vocales. A su entender, son cuestiones que también defendió el PSOE y que apoya la Comisión de Venecia del Consejo de Europa.

Dicho esto, el presidente del PP ha defendido de nuevo que Podemos quede fuera del CGPJ y ha señalado que su partido puso esta "condición" sobre la mesa tras enterarse de que esa formación quería formar parte de este órgano tras la "imputación por financiación irregular" del partido morado y la salida de España del Rey Juan Carlos. "No debe estar", ha enfatizado, para añadir que ese pacto debe ser entre PP y PSOE como ha ocurrido en los últimos 40 años.

"EL PP NO VA A CREAR UNA JUSTICIA FRANKENSTEIN"

A su entender, el presidente del Gobierno debe tener el "coraje" de decirle a su socio que no puede estar en este proceso de renovación del CGPJ. "El problema lo tiene el Gobierno, no lo tiene el PP", ha aseverado, para recalcar que el Partido Popular "no va a crear una Justicia Frankenstein".

En este sentido, ha subrayado que "la pelota" para proceder a esa renovación del CGPJ "está en el tejado de Pedro Sánchez", al que ha acusado de haber intentado cambiar por la "puerta de atrás" el sistema de elección del Consejo con la proposición de ley que registraron PSOE y Podemos en el Congreso para rebajar las mayorías parlamentarias. En este punto, ha puesto en valor la labor del PP en Europa para frenar que esa iniciativa salga adelante.