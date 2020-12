Cataluña valora si deben abrir los centros comerciales tras las aglomeraciones del puente en Barcelona

BARCELONA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha asegurado este miércoles que están valorando la posibilidad de abrir los centros comerciales tras las "aglomeraciones" que se han visto durante los últimos días en Barcelona, y que mantienen de momento el plan de Navidad.

En rueda de prensa telemática, ha explicado que las autoridades sanitarias tienen sobre la mesa la apertura de los centros comerciales, "sobre todo los que están al aire libre", y que en breve se pronunciarán al respecto.

Pese a exponer que mantienen en principio el plan de Navidad, ha apelado a la corresponsabilidad y a la concienciación tras admitir que las imágenes que se han visto estos días son "preocupantes".

"Es importante tomar conciencia, no podemos hacer como si no pasara nada. Las imágenes que hemos visto son naturales pero preocupantes porque no estamos en situación de normalidad. Es muy importante nuestra actitud para celebrar la Navidad y para tener la pandemia controlada" durante los próximos meses, ha advertido.

ECONOMÍA-SALUD

Según Budó, si empezaron a implementar un plan de reapertura fue para preservar la actividad económica y salud, pero ha insistido en la importancia de "evitar aglomeraciones, hacer salidas de forma escalonada y evitar comprar en grupo", entre otras situaciones, ante los actuales datos sanitarios.

Así, ha dejado claro que este jueves no anunciarán "ningún cambio de tramo" porque para pasar de fase hay que cumplir determinados criterios epidemiológicos que actualmente no se cumplen.

Al preguntársele el motivo por el que aún se cobran las llamadas al 061, Budó ha explicado que el departamento de Políticas Digitales ha negociado con las operadores telefónicas, pero que desde la Conselleria de Economía deben valorar los "costes" de dicha medida.