CC abrirá nueva ronda de negociaciones con el PSOE si falla la investidura de Feijóo, aunque rechaza la amnistía

El presidente de Canarias y líder de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, ha señalado este miércoles que, en el caso de que fracase la investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, se abrirá un nuevo proceso en el que volverá a haber nuevas negociaciones con el PSOE, aunque ha mostrado su rechazo a una hipotética ley de amnistía.

En declaraciones a los periodistas después de reunirse con el Rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, Clavijo ha desvelado que ha comentado con el monarca la situación política actual, también en relación con la amnistía que reclaman los partidos independentistas.

Al respecto, Clavijo ha asegurado que mantienen su apoyo a Feijóo en la sesión de investidura de la próxima semana, tal y como firmaron ambos partidos para otorgarle su voto favorable, aunque cree que si finalmente acaba fallando, se abre un nuevo escenario.

Y en este nuevo contexto, el líder de Coalición Canaria cree que "está perfecamente definido en la Constitución" y a partir de ahí su formación "se sentará a hablar", aunque no ha especificado con que bloque.

Eso sí, de entrada ha dejado "la posición muy clara" de Coalición Canaria de "no apoyar ninguna amnistía": "No creemos que eso sea correcto, no lo vamos a defender ni lo vamos a apoyar, es más, estamos en contra de la amnistía".

En cualquier caso, Clavijo ha vuelto a precisar que su formación priorizará la agenda canaria en una hipotética negociación tras la investidura de Alberto Núñez Feijóo, al igual que hiciera en las conversaciones con los 'populares', tal y como ha dicho.