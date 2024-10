CC insta al PP a volver a la mesa del reparto de migrantes y exige al Gobierno ejercer su responsabilidad

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha reclamado al PP y al PSOE que demuestren que tiene "capacidad" para gobernar ante la ausencia de propuestas y soluciones de ambas formaciones para abordar la crisis migratoria que padecen las Islas Canarias. En concreto, emplaza a los 'populares' a volver a al mesa de negociación y exige al Gobierno ejercer su responsabilidad y no esperar sentado.

Según ha dicho en una entrevista en el programa Parlamento de RNE, recogida por Europa Press, "esperaba mucho más" de la sesión del miércoles en el Congreso para abordar la crisis migratoria y cree que "nadie puede pretender" que sean las islas las únicas responsables de abordar este asunto.

En ese sentido, Valido ha asegurado que, por un lado, comparte la visión que expuso el presidente Pedro Sánchez en su intervención sobre la situación migratoria, pero por otro, ha dicho que "no termina de compartir" la visión del Gobierno de "no asumir la responsabilidad". "Toca al Estado plantear cómo va a actuar en algo que es responsabilidad del Gobierno de España, es su frontera sur y todas las personas que están llegando allí son también su responsabilidad", ha incidido.

CENSURA QUE EL PP HAYA ABANDONADO LA NEGOCIACIÓN

Aunque le parece "buena idea" el anuncio del jefe del Ejecutivo de reclamar a Europa el adelanto de la aplicación del Pacto de Asilo e Inmigración al año 2025 para que se puedan llevar a cabo derivaciones a toda Europa, cree que también es "urgente" que el Gobierno lleve al Congreso la reforma de la ley de Extranjería pactada en verano para regular el reparto de menores migrantes no acompañados a otras comunidades cuando la receptora supere el 150% de su capacidad de acogida.

"Si no hay votos suficientes para que prospere porque el Gobierno no consigue negociar con aquellos que votaron en contra, luego no podrá --el Gobierno-- decir que no hacen nada porque no sale, tendrán que actuar", ha incidido la dirigente canaria.

Pero Valido no solo se ha referido al papel del Ejecutivo en este asunto, también ha hecho referencia a la postura de los de Alberto Núñez Feijóo, ya que, a pesar de que considera que durante la comparecencia del miércoles en el Congreso fue "más tajante", dice que "no entiende" y "no comparte" la actitud de los 'populares' al levantarse de la mesa de negociación con el Gobierno canario y el Gobierno central.

Por todo ello, la portavoz parlamentaria de CC se ha mostrado "francamente decepcionada" con la ausencia de propuestas, soluciones e ideas por parte de los grupos parlamentarios a quienes ha censurado que se enfoquen en otros temas que "nada tienen que ver con la inmigración".

NO CREE QUE EL PSOE QUIERA PERDER EL APOYO DE CC

Preguntada por las negociaciones con el Ejecutivo para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, Valido ha asegurado que aunque "todavía" no han empezado a negociar, sí que ha reconocido haber tenido "algún contacto" para cuestiones relacionadas con este asunto, pero ha advertido que el paso previo será la senda de défict que presente el Gobierno.

"María Jesús Montero tiene muy claro cuáles son las cantidades y compromisos que tienen que figurar en el presupuesto", ha advertido, en referencia al acuerdo de investidura alcanzado por su formación y cree que el PSOE "no tendrá ningún interés en romper el acuerdo alcanzado incumpliendo lo firmado".