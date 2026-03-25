CC lamenta que el Congreso no dedique "un segundo" a las guerras de África, que después afectan a Canarias

La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, en el Pleno del Congreso - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Coalición Canaria (CC), a través de su diputada Cristina Valido, ha mostrado este miércoles su rechazo a la guerra en Oriente Próximo y a cualquier guerra, pero también ha lamentado que el Congreso no dedique ni "un segundo" a las que tienen lugar en África, pese a que a Canarias le afectan directamente sus consecuencias.

"No creemos que haya ninguna guerra que sea menos ilegal o atroz", ha defendido Valido durante su intervención en el Pleno del Congreso, donde ha recordado que existen "muchas guerras" en África, "a las que el Congreso no dedica un segundo", y eso que Canarias es quien atiende el desplazamiento de personas que huyen de esos conflictos.

Dicho esto, Valido ha echado en cara a Sánchez que desde el inicio de la guerra en Irán no haya hecho "ni una llamada" a las distintas fuerzas políticas para tener información al respecto, y que le preocupe "mucho" la actuación de Estados Unidos e Israel, y no la amistad y las inversiones de ambos países en Marruecos. "Cuando se confronta contra mandatarios de este pelaje, a los canarios nos preocupa porque son capaces de cualquier cosa", ha avisado.

SÁNCHEZ PLANTEA CREAR UN GRUPO DE TRABAJO CON CANARIAS

Respecto al decreto anticrisis que el Pleno del Congreso votará este jueves, la nacionalista canaria ha denunciado que el Gobierno se haya olvidado "una vez más" de la singularidad de las Islas Canarias, una afirmación que el presidente del Gobierno le ha corregido porque, según ha explicado, el plan contempla ayudas para fertilizantes, conectividad marítima y el sector primario de esa comunidad.

Con todo, Sánchez ha propuesto que sería "bueno" impulsar un grupo de trabajo para ver de qué otra manera el Gobierno pueda ayudar a la realidad de Canarias, al tiempo que ha puesto de relieve que existe comunicación entre el Gobierno y el presidente canario, Fernando Clavijo. Eso sí, ha recalcado que si no ha sido suficiente, ha garantizado que "habrá más durante los próximos días y semanas".

Y sobre la inmigración, Sánchez ha dicho que su Gobierno es "absolutamente empático", pero ha puesto de relieve que en este 2026 ha caído "en más de un 80%" el flujo de llegadas irregulares del continente español.