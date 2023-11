CC se mantiene en la abstención a Sánchez y cree que el PSOE debe mover fichar si quiere el sí

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Cristina Valido, ha confirmado este sábado que su partido hasta la fecha se mantiene en la abstención en la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, pero ha advertido de que si el PSOE quiere su 'sí' deberá "mover ficha".

En una entrevista con el programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press, Valido ha querido dejar claro que en estos momentos los nacionalistas canarios no van a impedir ni a lograr que Sánchez sea presidente, lo que les sitúa en una abstención siempre y cuando, ha apuntado, el Gobierno transfiera a Canarias el dinero que se adeuda y que se suscriba la denominada agenda canaria.

LA LLAVE LA TIENE PUIGDEMONT

Ahora bien, Valido ha recalcado que el PSOE está interesado en negociar el 'sí' de CC, una negociación a la que no se cierra pero para la cual los socialistas deben "mover ficha". "La pelota no está en nuestro tejado", ha apostillado.

La diputada canaria sostiene que quien "parece" que tiene la llave de todo es el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, quien es quien considera que debe moverse para que el resto de negociaciones tenga "algún sentido".

Valido es consciente de que en estos momentos el voto de CC "no es imprescindible" para investir a Sánchez presidente, pero cree que el PSOE quiere tener de su lado a CC durante toda la legislatura, y que en ese escenario los nacionalistas canarios van a tratar de alcanzar acuerdo beneficiosos para las islas.

APOYO PARA LA LEGISLATURA

Según ha abundado, el intento de negociación del PSOE con CC está más orientado a contar con su respaldo en futuras leyes o en los Presupuestos Generales que en la investidura. "O quizás también podamos pensar que tiene más que ver con una fotografía final en la que todo el nacionalismo que esté en torno al PSOE no sea un nacionalismo independentista", ha añadido.

De entrada, ha vuelto a avisar, y así se lo ha trasladado ya al PSOE, que CC no apoyará "nunca" la Ley de Amnistía que los socialistas han negociado y negociando con ERC y Junts, respectivamente, si bien ha recalcado qe no parece que para los de Pedro Sánchez ello suponga "ningún problema". "No parece que para ellos esto sea ninguna dificultad para hablar, siguen insistiendo en hablar a pesar de que hemos puesto ya esa advertencia sobre la mesa", ha concluido.