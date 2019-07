Celaá dice sobre el apoyo en Bildu del futuro Gobierno navarro que no hay pacto con él, pero que la política es dialogar

Actualizado 05/07/2019 14:59:42 CET

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha insistido en que el PSN no ha pactado con EH Bildu para que este partido se abstenga y permita la próxima investidura de María Chivite como presidenta del Gobierno de Navarra, pero ha insistido en que la política es dialogar y se ha preguntado si "la moda" ahora es "no hablar con nadie".

"Si la moda es no hablar con nadie ya me dirán qué podemos resolver. Vamos a ver, con toda claridad, el PSN no pactó con Bildu", ha dicho la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Celaá ha sido preguntada por qué el candidato a la presidencia del Gobierno Pedro Sánchez no quiere que su gobierno dependa del independentismo en el Congreso, pero sí puede ocurrir en el caso de Navarra, puesto que sin la abstención o apoyo de EH Bildu, el acuerdo de gobierno entre PSN, Geroa Bai, I-E y Unidas Podemos no saldrá adelante.

"Navarra discurre con plena autonomía como corresponde a una comunidad autónoma, dentro de la legislación vigente y dentro de la Constitución. El PSN no ha negociado en absoluto con independentistas, para nada", ha dicho de entrada la ministra portavoz.

Ha agregado que los socialistas navarros no han "negociado en absoluto con independentistas" para alcanzar un acuerdo que permita a María Chivite ser la próxima presidenta foral, lo que requiere esa abstención de EH Bildu. Ha agregado que los partidos independentistas hacen con sus votos lo que consideran oportuno y que "depender es una cosa" y "que voten, es otra muy diferente". "Hablamos desde posiciones políticas bien discrepantes pero hay que hablar", ha insistido.

También ha considerado "un avance" que EH Bildu va a salir del Ejecutivo navarro del que ahora forma parte, a través del cuatripartito encabezado por Uxue Barkos, así como que haya perdido la alcaldía de Pamplona, ahora encabezada por Navarra+ con la abstención del PSN. "Me dirán si es un retroceso o si no es un avance", ha preguntado en la rueda de prensa.