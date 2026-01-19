Cerdán pide aplazar su declaración ante la jueza por faltar a la verdad en la 'comisión Koldo' del Senado

Archivo - El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán a su llegada a declarar en el Tribunal Supremo, a 30 de junio de 2025, en Madrid (España). El Tribunal Supremo (TS) ha citado a declarar a Santos Cerdán por presuntos delitos de organización - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha pedido a la jueza que lo investiga por un presunto delito de falso testimonio en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado que aplace su declaración prevista para el próximo 5 de febrero hasta que la Audiencia Provincial de Madrid decida si la causa sigue adelante.

En un escrito, recogido por Europa Press, su defensa recuerda que la Audiencia deliberará el 9 de febrero sobre el recurso que presentó pidiendo que no se admitiera a trámite la querella interpuesta por la asociación Hazte Oír, por lo que pide suspender la declaración prevista unos días antes.

Subsidiariamente, ante el supuesto de que no se admita la petición de suspensión, la representación de Cerdán pide que éste pueda declarar por videoconferencia desde el Juzgado de Tafalla, recordando que el exdirigente socialista reside en Milagro (Navarra), "a 362 kilómetros de Madrid".

QUERELLA DE HAZTE OÍR

La querella de Hazte Oír, admitida el pasado mes de octubre, sostiene que Cerdán faltó "sustancialmente a la verdad" en su intervención del 30 de abril de 2024 en el Senado por desvincularse del exasesor ministerial Koldo García.

Según la resolución por la que la jueza acordó investigar a Cerdán, a la que tuvo acceso esta agencia de noticias, los hechos se habrían cometido en la comisión del 'caso Koldo' en la Cámara Alta, donde señalaba que Cerdán "habría faltado sustancialmente a la verdad, al concurrir indicios de que hay desviación clara entre la narración del compareciente y la realidad material por la que fue interrogado".

Así, detallaba que las "preguntas eran claras": "¿Contactó con Koldo García de 2021 a 2023?, ¿tenía conocimiento de que (éste) ejerciera funciones de intermediario o fines lucrativos en la adquisición de mascarillas?, ¿dio instrucciones a esta persona para que se beneficiaran determinadas empresas?, ¿tuvo relación empresarial directa o indirectamente a través de terceros, empresa o sociedad interpuesta con Koldo García?".

Y, subrayaba la juez, "las respuestas del querellado también fueron claras": "No, a todas las preguntas", a pesar de que un informe del Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, "revelaría lo contrario".

"Esto es, que Cerdán contactó con García de 2021 a 2023, tendría conocimiento de que habría ejercido funciones de intermediario o fines lucrativos en la adquisición de mascarillas, habría dado instrucciones a esta persona para que se beneficiaran determinadas empresas y habría tenido relación empresarial directa o indirectamente a través de terceros, empresa o sociedad interpuesta" con Koldo, precisaba.