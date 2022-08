Chivite dice que las informaciones que llegan a la Delegación del Gobierno "no son 'ongi etorris'"

La presidenta dice que los homenajes han estado ocurriendo "independientemente" de quien dirigiera la Delegación del Gobierno

PAMPLONA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha destacado que "las peticiones o las informaciones" que llegan a la Delegación del Gobierno en la Comunidad foral en cuanto a actos de apoyo a miembros de ETA "no son 'ongi etorris'".

Preguntada por las declaraciones del delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, en las que afirmaba que "no se están produciendo" homenajes públicos a miembros de ETA en Navarra, Chivite ha indicado que "las peticiones o las informaciones que llegan a la Delegación no son 'ongis etorris', eso es cierto". Y ha opinado que la valoración de Arasti iba "en función de eso, de que las peticiones que llegan no son 'ongi etorris'".

Unas declaraciones que fueron criticadas por el senador de UPN, Alberto Catalán, que acusó a Arasti de "faltar a la verdad" y destacó que las asociaciones de víctimas "vienen denunciando la impunidad con la que actúa el entorno de la izquierda abertzale a la hora de organizar estos actos, hasta el punto de multiplicarse por cuatro en los siete primeros meses de 2022, actos que también se documentan en Navarra".

RECHAZA LOS HOMENAJES A ETARRAS

María Chivite ha resaltado que, "independientemente de que ahora en la Delegación del Gobierno haya una persona del Partido Socialista, esto ha venido ocurriendo independientemente de quién formara parte de la Delegación".

La presidenta ha hecho una valoración "absolutamente rechazable" de los actos de homenaje a miembros de la banda terrorista. "Que alguien que ha cometido un delito sea recibido con aplausos y vítores yo creo que, además, damos un mensaje al conjunto de la ciudadanía muy negativo", ha remarcado. "No son cuestiones para aplaudir y, además, revictimizamos a las víctimas, y eso es algo que desde el Gobierno condenamos y rechazamos", ha concluido.