El CIS mantiene al PSOE en cabeza, mientras el PP cae al cuarto puesto y sube Vox

Los 'populares' pierden 4,2 puntos en un mes y ocho de cada diez encuestados dice tener poca o ninguna confianza en Casado

El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de enero vuelve a situar al PSOE en cabeza con un 29,9% de intención de voto, un punto más que el mes anterior, y a gran distancia (12,2 puntos) coloca segundo a Ciudadanos, con un voto directo del 17,7%, y como tercero a Unidos Podemos al sumar 15,4% con sus confluencias.

En cambio, el PP pierde 4,2 puntos en apenas un mes y cae a la cuarta posición con un 14,9%. Mientras, Vox sigue creciendo y ya está en un 6,5%.

La encuesta, dada a conocer este jueves, se basa en un total de 2.989 entrevistas realizadas en 292 municipios de 49 provincias entre los días 1 y 13 de enero, y tiene un margen de error del más/menos 1,8%. En esas fechas, se estaba negociando el nuevo Gobierno andaluz tras las elecciones autonómicas donde emergió Vox y el PSOE perdió la Junta.

OCHO PUNTOS DE VENTAJA EN INTENCIÓN DE VOTO

Al ser preguntados por el partido al que votarían si las elecciones generales fueran mañana mismo, un 20,5% ya avanza su intención de votar al PSOE , y muy lejos aparecen Ciudadanos (12,1%), Unidos Podemos (10,5%) y el PP (10,2%). Eso sí, hay un 18,2% que asegura no tener nada decidido, un 2,5% que prefiere no contestar, y un 10,7% que dice que no iría a votar.

A esos encuestados que no se pronuncian se les pregunta con qué partido simpatizan más, y la suma de la intención de voto y la simpatía vuelve a colocar al PSOE en primer lugar con un 24,1% seguido de nuevo por Ciudadanos (14,3%), Unidos Podemos (12,5%) y el PP (12,4%).

A partir de ahí, hasta el pasado verano el CIS hacía una proyección con otras preguntas de la encuesta para ofrecer una estimación de voto, un cálculo conforme a fórmulas de la sociología, pero eso es lo que el equipo de José Félix Tezanos ha eliminado al considerar que, desde el fin del bipartidismo en 2015, esas recetas tradiciones ya no funcionan para desvelar el voto oculto.

ELEVADO VOTO OCULTO

Y es que el recuerdo de voto, que antes era básico para la 'cocina' del CIS, está absolutamente alterado porque los encuestados no parecen ser sinceros al contestar a quién votaron en las últimas generales. Así, sólo un 17,3% asegura haber votado al PP en aquella ocasión, cuando en realidad Mariano Rajoy ganó los comicios con un 33%, y en cambio el primer partido de 2016 aparece ahora el PSOE. Todo ello pese a que siete de cada diez encuestados aseguran que "es fácil" recordar lo que se votó en los últimos comicios.

Lo máximo que hace el CIS de Tezanos es combinar el dato crudo de voto+simpatía en función del total de encuestados que anuncian que van a coger alguna papeleta en la urna y excluyendo, por tanto, los porcentajes de quienes no se pronuncian o aseguran que se van a abstener. En esa tabla es donde el PSOE sube hasta el 29,9% de voto directo seguido de Ciudadanos (17,7%), Unidos Podemos (15,4%) y el PP (14,9%).

Para el PSOE, ese 29,9% supone ganar un punto en un mes, ya que en diciembre había caído al 28,9%, mientras que Ciudadanos se queda prácticamente igual, con un 17,7%, y Unidos Podemos gana medio punto pasando del 14,9 al 15,4%. La encuesta se hizo antes de la crisis abierta con la alianza de Íñigo Errejón y Manuela Carmena.

El partido que se desploma es el PP de Pablo Casado, siempre según la encuesta del CIS, que saca un porcentaje de voto más simpatía del 14,9% y se deja 4,2 puntos respecto al mes de diciembre, cuando marcaba un 19,1 y aún conservaba la segunda plaza. Paralelamente, Vox experimenta una subida de casi tres puntos en un mes, pasando de 3,7% en diciembre al 6,5% de enero.

ORAMAS Y BALDOVÍ, LOS MEJOR PUNTUADOS

En cuanto a la valoración de líderes, los mejor puntuados son los diputados Ana Oramas (CC) y Joan Baldoví (Compromís), con una nota de 4,5 puntos, mientras que entre los políticos de ámbito nacional el primero vuelve a ser el socialista Pedro Sánchez, con 3,8, seguido de Alberto Garzón (IU) y Albert Rivera (Cs), con 3,6 y 3,5 puntos. El presidente del PP, Pablo Casado, cae medio punto y marca un 2,9, y Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, se queda en 2,8.

Además, Pedro Sánchez es el preferido como presidente del Gobierno, según el 26,8% de los encuestados, por delante de Albert Rivera y de Pablo Casado, citados por el 15,3 y 10,9% de los entrevistados. El CIS incluye en la tabla al presidente de Vox, Santiago Abascal, pero sólo un 1% le menciona como el jefe de Gobierno que desean.

En todo caso, los ciudadanos no muestran excesiva confianza en los líderes. Tres de cada cuatro encuestados (74,5%) aseguran tener poca o ninguna confianza en el presidente Sánchez, un porcentaje de desconfianza que se eleva al 82,4% en el caso de Pablo Casado, presidente del PP.