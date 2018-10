Ciudadanos apuesta por mantener la prisión permanente revisable y pide al PSOE que no la derogue

Publicado 12/03/2018 15:24:05 CET

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha apostado por mantener vigente la prisión permanente revisable porque el Tribunal Constitucional (TC) aún no ha determinado si esta pena se ajusta a la Carta Magna o no. Por ello, ha pedido al PSOE que no permita su derogación en el Congreso.

En rueda de prensa en la sede de Cs tras la reunión de la Ejecutiva permanente del partido, Villegas ha abogado por que "no se derogue" esa medida punitiva "hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional" sobre el recurso presentado por la oposición en 2015, después de que el PP la aprobara en solitario.

"Vamos a esperar a la sentencia, y en base a lo que diga veremos qué se hace en adelante", ha manifestado el diputado, que ha añadido que ese es el compromiso de su partido porque está en contra de "una derogación en caliente" como la que cree que promueve el PNV con su proposición de ley.

En su opinión, "la problemática no es tanto si la prisión permanente revisable sí o no", sino los permisos penitenciarios y el tercer grado. Por eso el texto alternativo que ha presentado Cs a la iniciativa de los nacionalistas vascos busca endurecer el acceso a esos beneficios para los condenados por crímenes especialmente graves.

PIDE "COHERENCIA" AL PSOE

El partido presidido por Albert Rivera, que reclama el "cumplimiento íntegro de las penas" para que esos delincuentes "no salgan a la calle antes de tiempo", espera que el PSOE "sea coherente", espere al fallo del TC y el próximo jueves se abstenga cuando se vote en el Congreso la enmienda a la totalidad de Cs.

Si se aprobase esa enmienda, la consecuencia sería que la prisión permanente revisable seguiría vigente, según ha apuntado Villegas. También se votará el jueves el texto alternativo que ha presentado el PP para ampliar los supuestos en los que se puede condenar a prisión permanente revisable. Aunque Cs ve "dudoso" alguno de esos supuestos, se inclina por apoyar la propuesta del PP.

El secretario general de la formación naranja no ha querido especular sobre si la mujer detenida en relación con la muerte del niño Gabriel Cruz, que había desaparecido en Níjar (Almería), podría ser condenada a prisión permanente revisable, y ha pedido respeto a la investigación policial y al posterior proceso judicial.

Villegas ha aprovechado su comparecencia para transmitir las condolencias y "el más sentido pésame" de Ciudadanos a la familia del menor, víctima de "un horrible crimen que ha conmocionado a todos".