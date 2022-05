Ciudadanos apunta a la "responsabilidad" de Bolaños en la gestión del espionaje y exige explicaciones a Sánchez

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha cuestionado este martes la versión del Gobierno sobre el espionaje al presidente Pedro Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha apuntado a la "responsabilidad" del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, por su "negligencia" en la gestión de este asunto y ha exigido que el jefe del Ejecutivo acuda al Congreso para dar explicaciones.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Bal ha llegado a acusar al Ejecutivo de "usar la seguridad nacional como cortina de humo" ante el "cabreo" de sus socios independentistas e incluso de "dejar a los pies de los caballos" al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con el fin de mantenerse en el Palacio de La Moncloa.

Así, ha puesto en duda la "credibilidad" de las explicaciones que viene ofreciendo el ministro Bolaños. "No me cabe en la cabeza que el CNI no haya sabido esto en un año, lo pongo contundentemente en tela de juicio", ha enfatizado, proclamado la "inocencia" de los servicios de inteligencia españoles y cargando contra el Gobierno por cuestionar su "prestigio" también a nivel internacional.

"Si ha tenido que pasar un año y no sabían que Sánchez y Robles estaban siendo espiados, mal, negligencia, agujero de seguridad e incompetencia; pero si lo sabían de antes y han humillado al CNI para contentar al nacionalismo peor, indignante", ha dicho Bal.

EL CNI ES "INOCENTE"

Por todo ello, el dirigente naranja ha exigido que Sánchez acuda al Congreso para explicar esta cuestión y que la ciudadanía recupere la confianza en los servicios de inteligencia. Y es que, en su opinión, el Gobierno poco menos que ha "abocado a la dimisión" a la directora del CNI, Paz Esteban, a quién él ha defendido, a la vez que ha exigido al Gobierno que pida "perdón" a todos los funcionarios del centro.

Por último, el vicesecretario general de la formación naranja también ha apuntado a la "responsabilidad" de la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, por usar este asunto también por "interés partidista".