Ciudadanos critica que el PP hable de violencia intrafamiliar por la presión de Vox: Se llama violencia machista

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha querido salir al paso de la presión de Vox al PP para hablar de violencia intrafamiliar en lugar de violencia de género, y ha remarcado que "se llama violencia machista".

En rueda de prensa en el Congreso, Bal ha sido preguntado por las palabras del consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre, del PP, acerca de que podría ser preferible el concepto de 'violencia intrafamiliar' en lugar del de 'violencia de género' que se viene utilizando desde principios de siglo.

Y el número dos del partido naranja, que comparte el gobierno andaluz con el PP, ha reaccionado tajante: "Se llama violencia machista --ha enfatizado--. Se producen un montón de asesinatos de mujeres por hombres que creen que son objetos de su propiedad".

A su juicio, lo que hace falta es "establecer remedios eficaces para que no muera una mujer más", pero "no se puede negar de ninguna de las manera que existe una violencia específica contra la mujer que se basa en ese sentimiento de propiedad machista". "Me parece que soy claro", ha zanjado.