Ciudadanos destaca el papel de Iturgaiz frente al nacionalismo en Euskadi pero evita comentar su opinión sobre Vox

La Gestora dice que "ahora mismo" se mantiene que Cs tendrá el segundo puesto de las listas por Álava y por Vizcaya

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Comunicación de la Gestora de Ciudadanos, Guillermo Díaz, ha destacado el papel que Carlos Iturgaiz, cabeza de lista de la coalición del PP y la formación naranja para las elecciones autonómicas en el País Vasco, ha desempeñado frente al nacionalismo en esa comunidad, pero ha evitado comentar sus palabras sobre Vox.

En rueda de prensa en la sede de Cs tras la reunión de la Gestora, Díaz ha dicho que su partido respeta la decisión de la dirección nacional del PP de elegir a Iturgaiz como candidato a lehendakari por la coalición después de haber descartado al presidente del PP vasco, Alfonso Alonso.

"Respetamos la decisión que toma el PP. Tiene un historial de defensa de los valores democráticos, de la unidad de los españoles y de hacer frente al nacionalismo en el momento más duro en el País Vasco", ha destacado.

Sin embargo, ha eludido pronunciarse sobre las declaraciones de Iturgaiz este lunes sobre Vox, indicado que son "valoraciones personales". En una entrevista en esRadio, el cabeza de lista de la coalición PP + Cs ha apostado por "aunar fuerzas" con el partido de Santiago Abascal para hacer frente al "Gobierno fasciocomunista" de Pedro Sánchez y ha añadido que si el PP y Vox no están juntos es "porque no quieren los de Vox".

EL PP INFORMÓ A Cs DE QUIÉN SERÍA EL CANDIDATO

Díaz ha recordado que el acuerdo que Ciudadanos firmó con los 'populares' el viernes pasado establece que estos designarían al aspirante a lehendakari. "Se nos informó primero, antes de hacerse público, de quién era el candidato", ha explicado.

Respecto a Alonso, ha precisado que "no hubo un cambio de candidato" porque "no hubo un candidato para una coalición antes de la existencia de la coalición". En este sentido, ha indicado que a Ciudadanos se le informó directamente de la elección de Iturgaiz.

Sobre el perfil político del cabeza de lista, ubicado en el ala más conservadora del PP, el dirigente de Cs ha indicado que "lo que hay en cuestión es completamente distinto al eje izquierda-derecha".

En Euskadi, "el debate está en si queremos seguir unidos a España o no" y en "si queremos un régimen de libertades que no imponga ideologías nacionalistas y adoctrinamientos de ingeniería social", y "en eso estamos de acuerdo", ha subrayado, agregando que "lo demás son matices que ahora mismo no son importantes".

En la formación naranja aseguran que respaldarán a Iturgaiz como candidato de la coalición de la que forman parte y que lo relevante es lo que exprese en relación con los temas que han acordado en el marco de esa coalición. En cambio, sostienen que lo que diga sobre otros temas lo dirá como representante del PP.

UNA COALICIÓN "EXCEPCIONAL" CON EL PP

En cuanto a la valoración que la portavoz de los 'populares' en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, hizo sobre la coalición entre el PP y Cs --"Empieza la Reagrupación. Por fin"--, Díaz ha afirmado que la diputada "manifiesta un deseo más que una realidad".

Así, ha recalcado que lo que han acordado los dos partidos para los comicios vascos es "una coalición excepcional, en un sitio excepcional, por unas circunstancias excepcionales".

En relación con las listas electorales, el documento firmado garantiza "dos puestos de salida" para Ciudadanos, sin precisar cuáles. Previamente, el secretario de Acción Institucional de Cs, José María Espejo-Saavedra, había anunciado que su partido ocuparía el segundo puesto por Álava y por Vizcaya.

El responsable de Comunicación de la Gestora ha señalado que "no es el momento de determinar" el reparto de puestos en las candidaturas y ha recordado que aún hay margen de tiempo para componerlas, ya que el plazo de presentación finaliza el 2 de marzo.

Eso sí, ha indicado que "ahora mismo no hay cambios" con respecto a lo que anunció Espejo, y que a lo largo de esta semana se elaborarán las listas.

Según ha manifestado, lo importante no son "los nombres y los puestos", sino que ambos partidos han alcanzado un acuerdo para una coalición electoral --ratificado por unanimidad por la Gestora de Cs-- que permite "la unión de los constitucionalistas" ante el "desafío nacionalista".

CIUDADANOS SE PRESENTARÁ A LAS ELECCIONES GALLEGAS

Por otro lado, Díaz ha lamentado que en Galicia no haya sido posible una coalición con el PP para las elecciones gallegas por la negativa de los 'populares', que sí han aceptado esta fórmula en el País Vasco.

"Como partido político, tenemos la obligación de presentarnos en todos aquellos sitios donde haya una convocatoria electoral", así que "nos vamos a presentar en Galicia", ha respondido cuando le han preguntado por la opción de integrar a miembros de Cs en las candidaturas del PP gallego.