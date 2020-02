Ciudadanos espera hablar con el PP gallego y vería “imperdonable” que perdiera el gobierno por rechazar una coalición

Publicado 17/02/2020 15:11:55 CET

Habrá primarias esta semana para elegir a los candidatos de Cs a las elecciones gallegas y vascas, haya o no coalición

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Gestora de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha dicho que la dirección de su partido espera hablar este lunes o el martes con el secretario general del PP gallego, Miguel Tellado, sobre la posibilidad de concurrir juntos a las próximas elecciones autonómicas, y ha advertido de que sería "imperdonable" que los 'populares' perdieran el poder en Galicia por rechazar esta opción.

"El PP sigue dudando sobre si sumar o no", ha lamentado en rueda de prensa tras la reunión de la Gestora de Cs, donde ha acusado a este partido de seguir "anteponiendo sus intereses" pese a tener ante sí "situaciones excepcionales y momentos exepcionales".

Rodríguez ha insistido en que "es el mejor momento para ir unidos ante la amenaza nacionalista". Por ello, Ciudadanos seguirá intentando que prospere su propuesta de acordar alianzas tanto para los comicios gallegos --donde el PP se resiste-- como para los del País Vasco y Cataluña, al tratarse de "lugares excepcionales y momentos excepcionales".

"Las conversaciones las hemos comenzado hablando de las tres comunidades y seguimos hablando de las tres comunidades", ha subrayado. El planteamiento de Cs era formar coaliciones electorales con el PP, el PSOE, UPyD y entidades de la sociedad civil, pero los socialistas no participarán.

Rodríguez ha indicado que está pendiente una conversación del secretario general de la Gestora de Ciudadanos, José Manuel Villegas, con el secretario general del PPdeG, y que al mismo tiempo seguirán los contactos con la dirección nacional del PP.

LA PROPUESTA "FAKE" DE ESPAÑA SUMA

Refiriéndose al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, la dirigente de la formación naranja ha dicho que en el PP "están midiendo fuerzas los barones territoriales y la dirección nacional".

"Nos preocupa que por ese empecinamiento se pueda perder la oportunidad de que Galicia tenga un gobierno constitucionalista", ha manifestado al advertir del riesgo de que el PP pierda allí la mayoría absoluta y que el Bloque Nacionalista Galego (BNG) acabe gobernando junto al PSOE.

En este contexto, ha cuestionado la insistencia del PP durante meses para coaligarse con Cs ante las pasadas elecciones generales: "Llevaban un montón de tiempo hablando de España Suma, pero ahora es el momento de sumar y nos estamos dando cuenta de que era una propuesta 'fake'".

Así, la portavoz de la Gestora cree que ahora se verá si el PP estaba "mintiendo" a los españoles y solo defendía esa coalición como parte de una "estrategia partidista", o si tenía una voluntad real de aunar esfuerzos con Ciudadanos.

AÚN HAY TIEMPO PARA ACORDAR COALICIONES

En cualquier caso, espera que el PP entienda que hay que "ser generosos" y que "esto ya no va de siglas políticas". Además, ha afirmado que aún hay tiempo para llegar a un acuerdo, ya que el plazo para registrar las coaliciones electorales termina el jueves en el caso de Galicia y el viernes en Euskadi.

En la reunión que mantendrá el Consejo General de Cs el jueves por la tarde, se debatirán y someterán a votación las coaliciones que pueda plantear la Gestora ante los comicios vascos y gallegos del 5 de abril, de manera que antes de esa fecha debería haber un pacto.

Como para las elecciones catalanas todavía no hay fecha, el Consejo General no tendría por qué tomar ya una decisión al respecto. Sin embargo, fuentes del partido naranja sostienen que, en el caso de no haber acuerdo con el PP para Galicia y País Vasco, no tendría sentido hablar luego sobre una coalición en Cataluña.

PRIMARIAS EN Cs EL FIN DE SEMANA

Por otro lado, Melisa Rodríguez ha informado de que la Gestora ha aprobado este lunes poner en marcha las primarias para elegir a los candidatos de Cs a los comicios vascos y gallegos.

Los aspirantes podrán postularse este martes y los afiliados votarán desde las 10.00 horas del sábado hasta las 10.00 horas del domingo. De momento, en Galicia presentará su candidatura la responsable adjunta de Comunicación de la Gestora y exdiputada en el Congreso por Pontevedra, Beatriz Pino.

Según ha explicado Rodríguez, este procedimiento es necesario en todo caso, se presente el partido con sus propias siglas o dentro de una coalición, ya que en este segundo supuesto serviría para determinar el orden de los candidatos en la lista.