Ciudadanos pregunta al Gobierno si, pasado el 13F, ya negocia con el PP el "reparto" del CGPJ

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha preguntado este miércoles al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, si el Gobierno ha empezado a "repartirse" el Consejo General del Poder Judicial (CCPJ) con el PP una vez que se han celebrado las elecciones en Castilla y León.

Bal ha lanzado la pregunta durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja y, aunque Bolaños no le ha respondido expresamente, ha dado a entender que no se han retomado las negociaciones para renovar el órgano de gobierno de los jueces, puesto que el ministro ha insistido en que el PP sigue "incumpliendo la ley y la Constitución" en este tema.

El dirigente del partido naranja, que se ha referido al ministro como "don Félix 'El empecinado'", le ha recriminado su negativa a modificar el sistema de elección de los miembros del CGPJ para que, como también demandan los 'populares', "los jueces elijan a los jueces". "Le pregunté una vez si iban a cambiar el sistema y me contestó: "Por encima de mi cadáver", se ha quejado.

Pero Bolaños ha obviado esas demandas de reformas y ha incidido en

si 'The Economist' ha bajado a España en el ránking de calidad democrática es por el "lastre" de la renovación del CGPJ que el PP se niega a acometer. En este contexto, ha avisado a los de Pablo Casado que "no puede ser alternativa de gobierno" un partido que "no cumple la ley".

Bal también ha echado en cara a Bolaños que el Gobierno no haya impulsado ni una sola reforma contra la corrupción desde el inicio de la legislatura. "No tenemos que hacer ninguna reforma en materia de corrupción ¿Saben la única que hemos hecho? Ser un Gobierno honrado, seguro que no le parece poco", se ha jactado el ministro.