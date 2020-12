Ciudadanos quiere que el Congreso inste al Gobierno a rechazar las gestiones de Zapatero para "dar oxígeno" a Maduro

Pide que "todos los ministros" apoyen la decisión de la UE de no reconocer los resultados de las elecciones legislativas de Venezuela

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha registrado este miércoles una proposición no de ley para que el Congreso inste al Ejecutivo de Pedro Sánchez a rechazar las gestiones del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, cuyo objetivo, a su juicio, es "dar oxígeno" al régimen de Nicolás Maduro.

La formación naranja pretende que su iniciativa "para la defensa de las libertades y los derechos humanos en Venezuela" se debata en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja y que el PSOE y Unidas Podemos "tengan que retratarse al votar", según ha explicado la portavoz de la Ejecutiva del partido, Melisa Rodríguez, en rueda de prensa en la sede nacional.

"Nos preocupan las declaraciones" de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, "que dice que tenemos que escuchar al señor Rodríguez Zapatero" en relación con Venezuela, ha afirmado, instando a la ministra a prestar menos atención al expresidente socialista y escuchar más "al pueblo venezolano, a la oposición venezolana y a las instituciones internacionales".

Los 27 Estados miembros de la UE han concluido que en las elecciones legislativas del pasado domingo en Venezuela no se cumplieron los estándares internacionales mínimos y, por lo tanto, no puede reconocer el resultado.

Por su parte, González Laya ha lamentado que no desarrollara "un proceso democrático, libre y transparente". Los comicios, en los que la oposición no participó y donde la abstención alcanzó el 70%, dieron la victoria a la coalición chavista que apoya al presidente Maduro.

ZAPATERO COMO "PORTAVOZ DE IGLESIAS"

Zapatero, que participó como observador en las elecciones, pidió a los partidos de la oposición venezolanos que reconsiderasen su idea de no presentarse y ha instado a la UE a reflexionar sobre su decisión de no reconocer el proceso electoral. En su opinión, ante la situación en Venezuela "ya no sirve la imposición ni las sanciones" y hay que apostar por "el diálogo y los votos".

Para la ministra, hay una idea del expresidente que habría que "escuchar atentamente", y es que dos años después de las últimas elecciones en Venezuela, "la situación no ha mejorado". "Se ha enquistado el problema político y se ha agudizado la crisis humanitaria", declaró el martes, abogando por "reflexionar con calma" sobre esta cuestión y animando a Gobierno y oposición a buscar "una mayor unidad" para poder "avanzar hacia una solución política".

Melisa Rodríguez, que ha exigido al Ejecutivo español que "diga alto y claro que no reconoce el resultado electoral" de las legislativas, sostiene que "en el Gobierno de España sigue mandando (Pablo) Iglesias", vicepresidente segundo.

"Lo que acabamos de descubrir es que el señor Zapatero es el portavoz de Iglesias. Quizás tendríamos que preguntarle si está afiliado a Podemos ya y si va a seguir defendiendo a un régimen que vulnera los derechos humanos" de los venezolanos, que "los oprime" y que "establece procesos electorales fraudulentos para afianzarse en el poder", ha manifestado.

APOYO A GUAIDÓ COMO PRESIDENTE ENCARGADO

Ciudadanos quiere que la Comisión de Exteriores del Congreso acuerde "no reconocer el resultado" de las elecciones del domingo, cumpliendo con lo establecido por la Unión Europea, el Grupo de Lima y la Organización de Estados Americanos, y reitere "su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela en virtud de su cargo como presidente de la Asamblea Nacional".

Según señala en su proposición no de ley, Maduro ya promovió un fraude en las elecciones presidenciales de enero de 2019, que no cuentan con el reconocimiento de la comunidad internacional, y luego impulsó las legislativas para "acabar con la mayoría democrática de la Asamblea Nacional", hasta ahora controlada por la oposición.

La iniciativa de Cs también busca que el Congreso inste al Gobierno a "exigir el cese de la usurpación del poder por parte del régimen de Nicolás Maduro mediante la convocatoria de elecciones presidenciales libres, democráticas, sujetas a observación internacional y en las que los partidos democráticos de Venezuela puedan recuperar su titularidad jurídica de manos del régimen".

Asimismo, pretende que el Ejecutivo rechace públicamente las gestiones de Zapatero "para dar oxígeno al régimen de Nicolás Maduro mientras se siguen vulnerando derechos y libertades fundamentales en Venezuela", y que asegure que "todos los ministros", independientemente del partido al que pertenecen, apoyan la decisión del Consejo de la Unión Europea de no reconocer los resultados de las elecciones venezolanas "por no contar con las mínimas garantías democráticas".

En relación con este punto, la formación naranja apunta que Izquierda Unida, que forma parte de la coalición gobernante a través de Unidas Podemos, ha pedido que "se reconozcan los resultados de estas elecciones fraudulentas como legítimos".

Cree que esto, sumado a las palabras de la ministra de Exteriores sobre Zapatero, da una imagen de "bandazos, posiciones encontradas y falta de firmeza a la hora de defender la democracia" que "ponen en peligro tanto la reputación de España como socio fiable dentro de la Unión Europea como su liderazgo en materia de política europea hacia América Latina", además de hacer "un flaco favor a quienes se dejan la piel y la vida por avanzar en democracia en Venezuela".

Por último, la proposición de ley plantea que el Gobierno español lidere, en el seno de las instituciones de la Unión Europea, el trabajo conjunto con la Organización de Estados Americanos y el Grupo de Lima "para dar el apoyo institucional necesario al presidente encargado Guaidó para proceder a una transición pacífica hacia la celebración de unas elecciones presidenciales libres y democráticas".