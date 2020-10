Ciudadanos subraya que el proyecto de PGE tiene las "líneas naranjas" que reclamaron para sentarse a negociar

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario adjunto de Ciudadanos, José María Espejo-Saavedra, ha señalado este miércoles que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentado esta semana por el Gobierno contiene las "líneas naranjas" que demandaron desde su formación para negociar pero ha insistido en que todavía queda una "fase larga" para decir si los apoyaran.

En declaraciones a RTVE, recogidas por Europa Press, ha defendido que el proyecto "contiene" las "líneas" del partido para poder negociar. "No existe el IVA para la concertada que estaba en el programa, tampoco está el IVA a la sanidad privada y en el IRPF no se producen subidas indiscriminadas a las clases medidas", ha citado.

El dirigente de la formación naranja ha insistido en que el Gobierno les ha dicho que la subida del diesel "saldrá del proyecto final" de los Presupuestos. Eso, ha defendido, les "permite sentarse a negociar" pues se han aceptado las demandas de Cs "alejadas del ruido mediático".

Sin embargo, Espejo-Saavedra ha recordado que todavía no se ha empezado la negociación "en detalle" y ha subrayado que ahora comienza "una fase larga" de "conversaciones con el Gobierno". "La foto final todavía no ha llegado. No sabemos si Cs apoyará el proyecto", ha afirmado.