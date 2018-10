Ciudadanos trata de anular la "triquiñuela" del PSOE para aprobar los Presupuestos esquivando al Senado

Actualizado 19/09/2018 16:26:42 CET

Tacha la enmienda de inconstitucional y exige su retirada a Sánchez, "si le queda dignidad"

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Rivera ha pedido al PSOE que "si le queda un poquito de dignidad, retire la enmienda" y que Sánchez "no avergüence más a las instituciones" y deje de "perjudicar su credibilidad". "Los procedimientos se respetan", ha subrayado.

Ante la falta de respuesta del PSOE, Ciudadanos ha presentado un escrito a la Mesa de la Comisión de Justicia para que inadmita la enmienda. En este escrito, el portavoz de Cs en la comisión y vicepresidente primero del Congreso, Nacho Prendes, argumenta que la proposición de ley sobre medidas urgentes del Pacto de Estado en materia de violencia de género, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, "nada tiene que ver con la materia que el grupo socialista pretende modificar" a través de su enmienda, que además "contraviene la doctrina constitucional".

EL PP HACÍA LO MISMO

Según ha destacado Rivera, el Tribunal Constitucional (TC) ha determinado "en catorce ocasiones" que "hacer lo que quiere hacer Sánchez es inconstitucional", y el propio PSOE acudió en el pasado al alto tribunal cuando el PP actuó de manera similar.

Concretamente, el escrito presentado por Cs en la Comisión de Justicia cita los argumentos del TC sobre la conexidad y homogeneidad que debe haber entre las enmiendas registradas y el texto enmendado. Asimismo, apunta que, según el Reglamento del Congreso, los miembros de cada comisión parlamentaria deben tratar los asuntos propios de su comisión y no los de otra, y que en este caso el PSOE no puede pretender que una enmienda relativa a la Ley de Estabilidad Presupuestaria se debata en la Comisión de Justicia y no en la de Presupuestos o la de Economía y Empresa.

El líder de la formación naranja ha señalado que "no se puede modificar el objeto de una ley" una vez que se ha iniciado su tramitación parlamentaria, y que hacerlo "viola los derechos de los diputados a enmendar y debatir".

"Las leyes se pueden modificar, pero no por la puerta de atrás, en lectura única o con decretazo", ha defendido Rivera, que cree que el PSOE actúa de esta manera ante la "situación de precariedad" de Sánchez, "desesperado por seguir en la Moncloa a cualquier precio".

En este sentido, ha aconsejado a los socialistas que, si quieren modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, lo planteen a través del procedimiento ordinario y Cs estará dispuesto a debatirlo. Y si el problema es que a Sánchez "no le gusta lo que votaron" los españoles, "que convoque elecciones".