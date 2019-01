Ciudadanos ve "maquillaje contable" en los Presupuestos de 2019 y afirma que "6.000 millones surgen de la nada"

Publicado 11/01/2019 18:48:00 CET

El responsable de Economía y Empleo de Ciudadanos, Luis Garicano, ha acusado al Gobierno de haber aplicado "maquillaje contable" en las cifras en las que basa su proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2019, que, a su juicio, contienen una previsión de ingresos que "no se sostiene".

"Han hecho maquillaje contable", ha afirmado en declaraciones a la cadena COPE, recogidas por Europa Press. Garicano ha señalado que inicialmente el Ejecutivo pretendía que el objetivo de déficit para este año fuera el 1,8% del PIB y Cs ya advirtió entonces de que la previsión de ingresos que hacía era "muy exagerada". Ahora que han asumido que deberá ser el 1,3% porque el Congreso no aceptó aumentar esas cinco décimas, considera que hay "6.000 millones de euros más que surgen de la nada".

Garicano, que también es catedrático de Economía en la London School of Economics, también ha indicado que la Comisión Europea "no va a permitir" que el Gobierno contabilice los ingresos de la recaudación del IVA de 2019 en trece meses en lugar de doce --lo que, según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, supone unos 5.000 millones de euros adicionales--. "Son cosas que no se pueden hacer", ha insistido.

EL GOBIERNO NO SE HA PREPARADO PARA UNA POSIBLE CRISIS

Por último, el dirigente de la formación naranja ha defendido que, ante la situación de incertidumbre en el contexto internacional por el Brexit y la guerra comercial entre China y Estados Unidos, lo que debería hacer España es "prepararse por si vienen mal dadas".

Mientras que España afrontó la anterior crisis con una deuda pública relativamente baja, en los años siguientes esta ha ido aumentando hasta alcanzar el 100% el PIB, de manera que, ante una nueva crisis, la capacidad de maniobra fiscal será muy limitada, según Garicano.

"España necesita hacer las cosas bien, ser predecible, ahorrar" e impulsar "reformas para generar más empleo y productividad", y lo que ha hecho el Ejecutivo de Sánchez es "meter más gasto estructural y más subsidios" y hacer una previsión de ingresos que "no se sostiene", ha manifestado.