Clavijo afirma que "no puede ser" que Cataluña quiera convertir su deuda con el Estado en perpetua

Publicado 21/09/2018 13:55:41 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado que "no puede ser" que la Generalitat pretenda convertir la deuda de Cataluña con el Estado en perpetua.

"Eso no puede ser. Entre otras cosas porque a este riesgo es al que me refería cuando decía que Cataluña no podía estar monopolizando toda la actualidad política", dijo este viernes en declaraciones a los medios de comunicación.

Asimismo, hizo especial hincapié en que esta situación no se puede permitir y entendió que el mensaje a transmitir no puede ser que "no importa, tú incumple y endéudate que no pasa nada, ya vendrán otros a arreglar el problema".

"Canarias ha hecho la tarea --concluyó--. Hemos sido rigurosos. Tenemos la menor deuda per cápita de todo el Estado y exigimos que se nos trate en igualdad de condiciones. ¿O es que resulta que ahora los ciudadanos de Cataluña van a tener más privilegios que los canarios".