Clavijo (CC) afirma que los PGE son un "gran fracaso" que dejan a Canarias sin herramientas para afrontar la crisis

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CC, Fernando Clavijo, ha afirmado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2021 son un "gran fracaso" que crean un "grave daño" a Canarias porque la dejan sin herramientas para afrontar la crisis y convierten el Estatuto de Autonomía y el Régimen Económico y Fiscal (REF) en "papel mojado".

Así lo ha puesto este jueves de manifiesto durante una rueda de prensa en la que ha añadido que se trata del primer presupuesto estatal que se aprueba desde la entrada en vigor del nuevo Estatuto y que lo que se han encontrado los isleños es que "se ha vulnerado" con "el silencio y la bajada de brazos" del Gobierno de Canarias.

Por ello, el nacionalista vio con preocupación que el Gobierno de Canarias "permita e incluso justifique el incumplimiento de nuestro fuero porque supone un precedente alarmante".

Al mismo tiempo, Clavijo rechazó que "no se incluya una dotación, por ejemplo, para cumplir la sentencia de Carreteras ni los convenios", resaltando que "cada convenio que no se firma no es solo inversión que se pierde; son cientos y cientos de puestos de trabajo que no se crean".

"Los Presupuestos para 2021 son un cuento en el que Canarias no cuenta. No cumplen nuestros derechos históricos ni contemplan los recursos para que las islas afronten la peor crisis de este siglo", aseveró.

Para Clavijo, queda acreditado que "el Gobierno nos trata de engañar cuando asegura que nos manda 5.500 millones; es la misma cantidad que nos transfiere todos los años para financiar los servicios públicos y no hay ni una medida excepcional para hacer frente al cero turístico ni recursos adicionales para sostener a un territorio con más del 60% de sus trabajadores en paro o en un ERTE".

"No vamos a ser cómplices con los Presupuestos con un Gobierno que nos ha mentido en la gestión de la crisis migratoria --continuó-- y que nos ha dado la espalda a la hora de buscar soluciones para afrontar la crisis económica. No vamos a serlo porque no es verdad que haya más dinero en los presupuestos para las islas".

Por otro lado, ha hecho un llamamiento a los senadores socialistas canarios para que "sean valientes, levanten la mano para defender a Canarias" y se puedan incorporar enmiendas que mejoren la posición de las islas".

En este sentido, recordó Clavijo que en el Senado Coalición Canaria volverá a presentar las más de 140 enmiendas que los nacionalistas presentaron en el Congreso "porque no vamos a dejar de pelear hasta el último minuto".

"Les pedimos que no ocurra lo que ayer vimos en el Senado" cuando comprobamos que "los votos de los socialistas canarios eran decisivos para evitar un daño irreparable al sector del plátano canario y a las rentas de los agricultores, a nuestro medio ambiente y a nuestro paisaje", insistió.