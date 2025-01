Clavijo responde a Torres que también ha sido "duro" con el PP en migración pero que las competencias son del Gobierno

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha respondido al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres --quien le acusó de atacar de manera injusta al Gobierno de España por la falta de acuerdo en migración--, que también ha sido "duro" con el PP, al tiempo que le recordó que las competencias en esta materia las tiene el Ejecutivo central.

"Yo soy duro y he sido crítico con los dos grandes partidos pero siempre digo que el que gobierna tiene un plus de responsabilidad", ha dicho este jueves en declaraciones a los medios de comunicación.

Aquí, puso como ejemplo que es como si se le pidiese al PSOE Canarias resolver los problemas que tiene que solucionar el Gobierno regional (CC-PP). "Yo tengo la obligación como presidente de tratar de sacar adelante los proyectos, y lo tengo que hacer con quienes han permitido una mayoría para poder acceder a la Presidencia. Que la oposición pueda ayudar, colaborar, o no, es un añadido", observó.

Por ello, Clavijo hizo especial hincapié en que el caso de la crisis migratoria que sufre el archipiélago es el Gobierno de España el que tiene las competencias en Migración, en Exteriores, en Interior y en Control de Fronteras. "Son ellos --aseveró-- los que tienen que ejercer sus competencias".

NADA IMPIDE AL GOBIERNO DAR UN PASO AL FRENTE

Además, el presidente comentó que, legalmente, no hay nada que impida al Estado "dar un paso al frente y asumir la distribución de esos menores", ya que el artículo 2 de la Constitución lo ampara, así como la Ley de Extranjería.

En paralelo, el canario recordó que también ha sido duro con el PP. "No he entendido como un partido que aspira a gobernar a España, en una grave situación de emergencia como la que vivimos en Canarias y en Ceuta, no de un paso adelante y diga que independientemente de las mayorías este problema se tiene que abordar como país", expuso.

"Ahora --continuó--, ¿con cuál he sido más duro de los dos? Bueno, seguramente los dos se quejarán. Lo que creo es que no es justo que Canarias tenga que soportar en solitario toda esta presión y que no podamos atender a los menores como los tratados internacionales exigen. Y eso está ocurriendo, pero está ocurriendo hace un año".

Por ello, no entendió que no haya un acuerdo aún. "Si no hay una mayoría, ¿qué hacemos?, ¿nos quedamos dándonos contra el mismo muro o buscamos alternativas? Lo que ha hecho el Gobierno de Canarias, que debería haberlo hecho el Gobierno de España, es poner otra alternativa", dijo Clavijo, que criticó que 15 días después de remitirle la propuesta de decreto ley de distribución extraordinaria al Gobierno de España, éste no haya contestado.