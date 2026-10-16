El CNI sostiene que la "pasividad" de Marruecos motivó el "desbordamiento" en Ceuta y cree que eran "conscientes"

Agentes de la Policía Nacional intervienen durante el proceso de desalojo del embolsamiento de migrantes en la playa de El Trampolín, a 4 de octubre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha indicado a la jueza de la Audiencia Nacional que investiga la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta de finales de julio que las fuerzas de seguridad de Marruecos actuaron con una "pasividad" que ayudó al "desbordamiento" de la crisis y ha asegurado que las autoridades del reino alauí "eran plenamente conscientes de que se iba a producir ese flujo".

Así lo ha trasladado en un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, a la jueza María Tardón, que se lo había solicitado al organismo para avanzar en la investigación de la causa.

Los servicios secretos españoles señalan que han continuado realizando investigaciones para "determinar con mayor detalle lo sucedido tras la fase más aguda de la crisis" y precisan que "buena parte de las informaciones y análisis recogidos" en su informe se basan en indagaciones posteriores a los días 30 y 31 de julio, cuando se produjo la entrada de miles de personas en la ciudad autónoma.

"Estas investigaciones permiten confirmar que las autoridades marroquíes eran conscientes, días antes de que se produjera la entrada masiva, de que se estaba generando una situación anómala en términos de posibles intentos de entradas irregulares a Ceuta, y que habían decidido reforzar el dispositivo de seguridad existente hasta ese momento", aseguran.

El CNI añade que, "sin embargo, en la práctica mostraron una implicación muy irregular en la prevención y control de la crisis, ya que si bien hasta el día anterior a la entrada masiva las autoridades de Marruecos mantenían una cierta proactividad en la interceptación de nadadores, modalidad de entrada irregular que era la dominante hasta ese momento, cuando comenzó a aumentar de forma muy relevante el número de individuos que intentaban entrar se observa un insuficiente despliegue de las fuerzas de seguridad combinado con una actitud de pasividad, que llevo al desbordamiento de su dispositivo".

A su entender, las autoridades marroquíes "conocían con detalle la existencia de convocatorias en redes sociales, con un gran seguimiento por parte de sus usuarios, que llamaban a una entrada masiva en Ceuta coincidiendo con la Fiesta del Trono, y que dichas autoridades eran plenamente conscientes de que se iba a producir ese flujo".

Y afirma, además, que no se observó una "reacción proactiva por parte de las autoridades marroquíes ante la pérdida de control de la situación".

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