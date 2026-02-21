Colau aboga por una "primavera política" y pide unidad de las fuerzas progresistas para "parar a la extrema derecha"

Archivo - La exalcaldesa de Barcelona y excoordinadora de Catalunya en Comú, Ada Colau, durante la Assemblea Nacional de Catalunya en Comú, - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha abogado este sábado por una "primavera política" y ha pedido la unidad de las fuerzas progresistas para "ganar un futuro mejor" y "parar los pies a la extrema derecha".

"Necesitamos realmente recuperar la ilusión y sobre todo no resignarnos", ha asegurado Colau en declaraciones a los medios antes del inicio del acto de Sumar, IU, Comuns y Más Madrid para la reconfiguración de su alianza para las próximas elecciones generales.

Ha insistido en que la mayoría de la gente quiere hacer efectivo el derecho a la vivienda, proteger la sanidad pública, la educación pública, los derechos laborales: "Somos la gente que queremos defender la paz y que queremos hacer todo lo posible para evitar genocidios y guerras".

"Entonces, como somos una mayoría social, hay que hacer lo que nos está pidiendo la gente en la calle, que es juntarnos y no solo parar en los pies a la extrema derecha, sino ganar un futuro mejor para nuestros hijos, nuestras hijas y para el conjunto de la población", ha recalcado.

Colau ha destacado que "hay organizaciones políticas que llevan meses trabajando para que esta coordinación, esta organización avance" y ha asegurado que "hoy es un paso importante" en ese sentido.