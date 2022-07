Colau celebra el archivo de la querella: "No nos sorprende, lo dábamos por hecho"

BARCELONA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha celebrado el archivo de la querella que la investigaba por subvenciones del Ayuntamiento a entidades sociales: "No nos sorprende, lo dábamos por hecho", ha asegurado.

Lo ha dicho en declaraciones este viernes tras conocer que el juez ha archivado la causa que concluye que los hechos de la querella por presunta malversación, prevaricación, fraude, negociaciones prohibidas y tráfico de influencias que originó el caso no suponen ninguna infracción penal.

Colau también se ha preguntado quién está detrás de esta querella, ha calificado de asociación fantasma a los querellantes y ha criticado que se esté haciendo un "mal uso de la justicia", tras lo que ha tachado el caso de 'law fare'.

Ha defendido que a la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD), que presentó la querella, "solo se le conoce una querella contra el Ayuntamiento de Valladolid por la gestión pública del agua", y ha cuestionado quién financia estas acciones judiciales, que asegura que cuestan mucho dinero.

"HACER RUIDO, GENERAR TITULARES"

Colau ha lamentado que los querellantes hayan conseguido parte de su objetivo, que era "hacer ruido, generar titulares", según ella, y ha recordado que el Ayuntamiento lleva diez querellas archivadas, que atribuye a que hay grandes poderes económicos que quieren bloquear las políticas municipales.

"No todos los políticos somos iguales, no todos somos corruptos", ha sostenido la alcaldesa, que ha asegurado estar contenta no solo por ella sino por el buen nombre del Ayuntamiento, que ha defendido que hace una labor impecable en la atribución de subvenciones.

Ha afirmado que la querella también "perseguía criminalizar entidades sociales que luchan cada día con pocos recursos para ayudar a las personas más vulnerables", por lo que considera el archivo como una buena noticia democrática ante lo que ve como una mala praxis en el uso de la justicia.

"Estas querellas persiguen intimidarnos a los que confrontamos los privilegios. Si pretendían intimidarnos están consiguiendo lo contrario. Estamos más motivados que nunca", ha subrayado la alcaldesa.

Preguntada por si se plantea pedir que se abra una investigación para saber quién financia la asociación querellante, Colau ha respondido que lo valorará con los abogados: "Sabemos que es difícil hacer este tipo de denuncias".