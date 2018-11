Actualizado 31/10/2018 18:20:09 CET

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP de este miércoles ha arrancado con un rifirrafe entre la diputada del PP Celia Villalobos y el portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, que ha llevado a exigir al presidente de este órgano, Pedro Quevedo, que se respete el funcionamiento de la comisión.

La comisión sobre la 'caja b' del PP arranca con un rifirrafe entre Villalobos y Rufián https://t.co/UB8fTO8HEw pic.twitter.com/hQhHojHwlj — Europa Press (@europapress) October 31, 2018

Cuando el ex secretario general del PP y ex ministro del Interior Ángel Acebes había empezado a ser interrogado por el portavoz del PSOE, Artemi Rallo, se ha producido un revuelo en la sala y Quevedo ha pedido explicaciones mirando al espacio en el que habitualmente se coloca el PP y exigiendo que "nadie intervenga cuando no le toca".

Sin embargo, en esta ocasión en esos asientos se han sentado este miércoles los representantes de Unidos Podemos y Rufián, a quien Villalobos ha acusado de haberle "amenazado" diciéndole "esté usted tranquila que le queda poco".

QUEVEDO AMENAZA CON EXPULSARLES

Mientras Quevedo explicaba que no había escuchado esa supuesta amenaza de Rufián, Villalobos exigía al diputado de ERC que se disculpara. Entonces ha sido cuando el independentista ha dado su versión de lo sucedido: "He ido a por agua y me ha llamado impresentable", ha indicado, refiriéndose a la exministra de Sanidad, sin que el presidente le hubiera preguntado.

"Esta situación nueva de tener publico y de que cada uno diga lo que le apetece no la voy a permitir", ha avisado Quevedo avisando de que si alguien volvía a hablar sin tener la palabra le expulsaría de la sala. "¿Me está entendiendo señora?", ha preguntado a Villalobos.

Tras esta advertencia, el presidente de la comisión ha dado por zanjado el incidente. "No tengo tiempo de averiguar qué es cierto o qué no, así que la solución es pedir respeto para el funcionamiento de la comisión", ha dicho, sin que nadie le replicara.