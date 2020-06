La Comisión de Ética recomienda máxima objetividad a un juez en una causa contra un antiguo amigo de instituto

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Ética Judicial -integrada por seis jueces y un académico- recomienda a un magistrado que les ha realizado una consulta "juzgar con la máxima objetividad, como si de un tercero ajeno se tratara" el caso de un demandado, declarado en rebeldía, al que éste conocía durante su adolescencia por ser compañeros de instituto.

El juez consultante expuso a éste órgano -independiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) - que le había tocado juzgar a un antiguo compañero de instituto con quien mantuvo amistad durante su adolescencia y juventud, si bien no sabe de él desde hace unos quince años.

"Si bien esta situación del pasado no interfiere en la decisión que pudiera tomar, desde una perspectiva ética me asaltan duda", añadía el juez en su consulta, a la que ha tenido acceso Europa Press, por lo que planteaba a la Comisión de Ética si la citada amistad del pasado podía considerarse como causa de abstención o recusación, o, por el contrario, no le inhabilitaba para ecidir la cuestión de fondo.

"Les rogaría, si es posible, celeridad en la respuesta pues ha sido una vez finalizado el acto de audiencia previa y quedar las actuaciones para sentencia cuando, al profundizar en el expediente, he podido constar este hecho", añadía la consulta.

ESFUERZO SI NO HAY CAUSA DE ABSTENCIÓN

En su respuesta la Comisión contesta que no es de su competencia dictaminar si en un caso concreto concurre o no una causa de abstención o recusación, si bien apuntaba que en caso de no apreciarla, "el juez debe hacer un esfuerzo especial por advertir si puede verse afectado por un prejuicio negativo o positivo frente a las pretensiones que se deducen contra el demandado y tratar de juzgar el caso con la máxima objetividad, como si de un tercero ajeno se tratara".

La Comisión de Ética, cuyos dictámenes de publican en la página web del órgano de gobierno de los jueces, tiene como objetivo orientar sobre la interpretación de los principios de ética judicial y está compuestos por seis miembros de la carrera judicial nombrados directamente por toda la carrera, quienes nombran a su vez a otro miembro no judicial, un académico experto en Ética o Filosofía del Derecho.

Está garantizada la confidencialidad de las consultas y las opiniones que emite en sus dictámenes e informes tienen un carácter meramente orientativo.