La comisión de Justicia del Senado, con la ausencia del PSOE, irá al Valle de los Caídos el próximo día 26

El PSOE pedirá la comparecencia del presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, ante el "desplante" del prior

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Miembros de la comisión de Justicia del Senado visitarán la basílica del Valle de los Caídos el próximo 26 de marzo, aceptando así la invitación extendida por el prior Santiago Cantera en una carta en la además informaba que no comparecería este lunes en la comisión. El PSOE ha anunciado que no asistirá ya que las explicaciones no se pueden dar en "el mausoleo de un dictador" y ha contestado al prior que "los hábitos no deben tapar la ilegalidad".

Así lo ha decidido la Mesa de la comisión, asegurando que los miembros que así lo deseen podrán entrevistarse con el abad en dos semanas para tratar el cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica, de las resoluciones de la Comisión de expertos sobre el Valle de los Caídos y de las exhumaciones que Patrimonio Nacional pretende llevar a término en el cementerio público del Valle de los Caídos.

El PSOE ha lamentado la "falta de respeto a la cámara y a la democracia" cometida por el prior Santiago Cantera ignorando la petición de comparecencia de la comisión de Justicia del Senado. Para Tontxu Rodríguez, portavoz socialista, se trata de una "nueva humillación a las víctimas del franquismo" por lo que ha señalado que los senadores del PSOE no irán a la cita con Cantera "sea el día que sea".

Rodríguez, autor de la iniciativa, ha indicado que desde las filas socialistas no aceptan la "excusa" del prior para no acudir al Senado apoyándose en su condición de religioso. "No se puede aceptar, ¿no responden ante los poderes del Estado?, ¿ante la ley?", se ha preguntado. Por ello ha pedido que los "hábitos no tapen la ilegalidad y oculten la democracia" y ha reclamado al prior que cumpla la "ley de Dios y la de los mortales".

Por su parte, el PP ha lamentado la "oportunidad perdida" por el Santiago Cantera para dar cuenta al Senado sobre las exhumaciones del Valle de los Caídos, pero, la senadora Esther Muñoz ha llamado a aprovechar la cita el día 26 para entrevistarse con el prior en la propia basílica, por lo que ha pedido a los socialistas que se replanteen su negativa.

COMPARECENCIA DE RICARDO BLÁZQUEZ PARA "PONER LUZ"

En rueda de prensa tras la comisión, el portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, ha calificado de "desplante" y "falta grave a la democracia" la ausencia de Santiago Cantera en la comisión de este lunes. Al tiempo que ha criticado que ante una sentencia judicial para iniciar los trabajos preliminares el prior ha "despreciado" colaborar con las instituciones.

"Es intolerable, nadie está por encima de la ley ni de las sentencias judiciales", ha asegurado, antes de apuntar a la propia institución de la Iglesia Católica afirmando que no entienden el silencio guardado por la Conferencia Episcopal en este asunto.

Por ello, los socialistas solicitarán ante la Mesa de la comisión que comparezca el presidente Ricardo Blázquez, ya que a juicio de Ander Gil la Iglesia debe "poner luz", "dar una respuesta a los españoles" y "no puede amparar con sus silencio la actitud del prior".

Si la Conferencia Episcopal decidiera no colaborar, el PSOE ha avanzado que llegará lejos en este asunto y llamará a cuantas puertas sean necesarias para que se den explicaciones sobre este tema. "Doctores tiene la Santa Madre Iglesia", ha asegurado Gil.

Asimismo ha defendido su negativa a acudir "de excursión" al Valle de los Caídos, asegurando que la invitación del prior cae en la "sorna" y que tiene que dar cuenta en sede parlamentaria.

"En una democracia las explicaciones no se dan en el mausoleo de un dictador sino en sede parlamentaria, con luz y taquígrafos y para que todos los ciudadanos sigan las explicaciones", ha alegado el portavoz del PSOE en el Senado.

Gil ha recalcado que esta posición se basa en el convencimiento que tienen en la defensa de los Derechos Humanos y ha mostrado la "estupefacción" con la que el PSOE ha recibido que el resto de grupos hayan accedido a aceptar la invitación del prior del próximo día 26. "Parece que el resto de grupos sí van a asistir, pues muy bien el PSOE se quedará solo en la defensa de la dignidad de esta cámara", ha subrayado el senador socialista.

RESTO DE GRUPOS CRITICAN AL PRIOR PERO ACUDIRÁN A LA ABADÍA

Joan Comorera, de Unidos Podemos, ha apelado al "deber moral" del prior de asistir y dar explicaciones a la Cámara Alta, aunque ha señalado que su grupo se plantea acudir a la basílica "en aras de buscar una solución", que entiende que es lo que más necesitan las víctimas.

Mientras, el portavoz de PNV, Jokin Bildarratz, ha criticado la ausencia de Cantera entendiendo que su condición de religioso "no da un plus en una sociedad del siglo XXI". Así ha llamado a funcionar con transparencia y no con criterios de 1958.

YA HUBO ACCESOS EN 1980, 1990 Y 2010

En la sesión sí ha comparecido el abogado de familiares de víctimas enterradas en el Valle de los Caídos, Eduardo Ranz, quien ha pedido voluntad del responsable de la abadía para permitir las exploraciones previas a la exhumaciones.

"No se pide un imposible, ni una revancha, una empatía y con ello un cierre de heridas. Si hubiera voluntad por parte del centro, lo que pedimos es algo tan sencillo como que se abra una puerta", ha reclamado.

Y ha recordado que ya hubo exploraciones en tres ocasiones en los años 1980, 1990 y en 2010, defendiendo que no generó ningún conflicto en la sociedad ni en las instituciones. "No se si sabían que había habido estos tres accesos datados. No lo recuerdan porque no ocurrió nada, no hubo ningún problema en la ciudadanía", ha reiterado Ranz.

El prior Santiago Cantera recurrió la sentencia que ordena la exhumación de los cuerpos de los hermanos Lapeña y ha impedido el trabajo de los técnicos de Patrimonio Nacional, a pesar de que los cuerpos están en un cementerio público.