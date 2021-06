El Comité de Derechos y Garantías del PP acuerda no abrir expediente informativo a Cospedal tras su imputación

La ex secretaria general del PP y ex ministra María Dolores de Cospedal

La ex secretaria general del PP y ex ministra María Dolores de Cospedal - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular ha acordado este viernes no abrir expediente informativo a la ex secretaria general de la formación María Dolores de Cospedal tras su imputación en la llamada 'Operación Kitchen', al argumentar que la presunta conducta no resulta del "ejercicio de un cargo público o representativo", según han informado fuentes 'populares' a Europa Press.

Según el PP, y tras analizar la situación de Cospedal, en el artículo 22.1 de los estatutos del partido, el que se refiere a "supuestos especiales del régimen sancionador a afiliados", se señala que se sancionaría "en el caso de que un afiliado incurra en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de un cargo público o representativo".

En este sentido, el Comité de Derechos y Garantías, que preside Andrea Levy, entiende que será el juzgado encargado de la instrucción el que deba dilucidar si Cospedal ha incurrido en este extremo "y en algún ilícito penal o no". Asimismo, se aclara que el artículo 19.2 de los estatutos establece "los plazos de prescripción de las supuestas infracciones cometidas por un afiliado desde que se pudo cometer".

Por su parte, el secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, ya vinculaba este viernes la posible apertura de un expediente a la ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal a lo que ha calificado como "imputación material" del juez que la ha llamado a declarar como investigada en el caso "Kitchen".

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, López señalaba que se trata de "una llamada de un juez" y luego "habrá una declaración" y a continuación "tendrá que determinar si hay una imputación, ya no solo formal como es el caso, si no material". Será en ese momento, respondió López, cuando se decidirá si se le abre un expediente, "como a cualquier otro militante".

SÍ ABRIÓ EXPEDIENTE A FERNÁNDEZ DÍAZ

El PP anunció en septiembre del año pasado la apertura de expediente informativo al exministro Jorge Fernández Díaz tras ser imputado en el 'caso Kitchen' sobre el supuesto espionaje al ex tesorero del partido Luis Bárcenas tras conocer que había sido citado como imputado.

La cúpula del PP reaccionó sin dilación, después de que el propio Pablo Casado prometiese ejemplaridad y no dejar "pasar ni una" en el llamado 'caso Kitchen'. "Caerá quien tenga que caer", había dicho pocos días antes en una entrevista en la Cope.

Cuando se abrió ese expediente informativo, Fernández Díaz ya no ocupaba cargo público porque el PP lo había dejado fuera de las listas electorales a las elecciones generales de noviembre de 2019. Tras anunciar ese expediente, fuentes del PP precisaron además que ese expediente podría convertirse en disciplinario si había apertura del juicio oral.