Compromís cree que Feijóo "cederá lo que tenga que ceder" ante Vox para retener la Generalitat

El diputado de Sumar, Alberto Ibañez, ofrece declaraciones a la prensa, durante una sesión plenaria en el Congreso - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís adscrito a Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, sostiene que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "cederá todo lo que tenga que ceder" ante Vox para mantener la Presidencia de la Comunidad Valenciana "unos pocos meses o años", tras la dimisión de Carlos Mazón.

Así ha respondido Ibáñez en una entrevista con el programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntado sobre si el líder de Vox, Santiago Abascal, facilitará la investidura de otro presidente o si finalmente todo acabará en elecciones.

El diputado valencianista ha comenzado diciendo que le resulta "difícil" tener una bola de cristal, pero cree que como en 'Génova' son "muy conscientes" de que "casi un empate técnico" entre diputados del PP y de Vox en la Comunidad Valenciana supondría "el fin de Feijóo", el PP acabará cediendo "todo lo que tenga que ceder".

VOX SE HARÁ DE ROGAR Y ACABARÁ PACTANDO

Eso sí, Ibáñez augura que Vox "hará lo de siempre", esto es, dirá que no a la primera y a la segunda pero, posteriormente, "terminará pactando" con el PP, como llevan haciendo "desde el principio".

Sobre el hecho de que en las encuestas Vox salga reforzado tras haber sostenido un año al PP de Mazón, Ibáñez ha defendido que "en el barro, nunca mejor dicho, de la antipolítica, la extrema derecha sube" y, por tanto, "la estrategia del PP de hacer creer que todo el mundo tiene culpa y que es un tema entre políticos le viene muy bien a Vox".

A ello se añade, a su juicio, el hecho de que en muchas zonas afectadas por la dana hubo un sentimiento de "abandono total" no sólo por parte del Gobierno de Mazón, sino también por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, lo que también "en un momento de desesperación y poca esperanza", puede favorecerles electoralmente.

Ibáñez ha hecho "autocrítica" ante la "incapacidad" de haber explicado bien a la ciudadanía valenciana que Mazón fue presidente un año entero después de la catástrofe por el "apoyo inquebrantable" de Vox.

"Así como el PP disimula un poco, a mi me dolió especialmente escuchar a Abascal decir que (los 'populares') son unos 'maricomplejines' cediendo a esto y que Mazón tendría que seguir todavía como presidente", ha denunciado Ibáñez, quien se pregunta cómo es posible que esto "no le pase factura a Vox".

DUDA DE SI MAZÓN IRÁ O NO AL CONGRESO

Preguntado sobre si el hecho de que Mazón haya pedido comparecer ante la comisión de investigación de las Cortes Valencianas podría desactivar su comparecencia en la del Congreso, prevista para el día 17, Ibáñez ha respondido que el PP intentará que no comparezca en la Cámara Baja.

Los citados a comisiones de investigación están obligados a acudir al Congreso, aunque tienen derecho a guardar silencio, pero a Ibáñez no le extrañaría que Mazón "en cualquier momento haga alguna triquiñuela para burlar a las víctimas e intentar que no se sepa la verdad".

Aunque en su opinión Mazón es "imprevisible", el diputado de Compromís espera que finalmente vaya al Congreso porque tiene "muchas preguntas". Entre ellas, por qué no activó el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) días antes; por qué, con toda la información que tenían él y su Gobierno, no se salió de El Ventorro para ponerse al frente de la crisis; y por qué, "teniendo el Gobierno de los mejores", "nadie" del Palau de la Generalitat ni de toda la estructura del Consell, lo sacaron del restaurante.