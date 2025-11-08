Baldoví tacha de "indecente" que PP y Vox decidan "el futuro de los valencianos en los despachos de Madrid"

Archivo - Imagen de archivo del síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Més Compromís y síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha tachado de "indecente" que PP y Vox decidan "el futuro de los valencianos en los despachos de Madrid" y ha reprochado que no están "pensando en los intereses del pueblo valenciano".

Así se ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación este sábado antes del Consell Nacional de Més-Compromís, al ser preguntado por los por las negociaciones entre PP y Vox para sustituir a Carlos Mazón como president de la Generalitat.

"Nadie está pensando en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales. Están pensando única y exclusivamente en sus intereses electorales. Por tanto, es una absoluta indecencia. Primero, que pongan por delante el su interés electoral. Y segundo, que se esté decidiendo el futuro de los valencianos en dos despachos de Madrid", ha criticado.

En este sentido, Baldoví ha insistido en que "el presidente de los valencianos lo debe elegir el pueblo valenciano y no los políticos de PP y Vox en los despachos de Madrid" y ha tildado de "totalmente antidemocrático que nos quieran imponer un nuevo Mazón en lugar de devolverle la voz a la ciudadanía".

Asimismo, ha censurado la negociación entre PP y Vox y considera "una falta de respeto que se estén repartiendo la Generalitat como si fuera un pastel, y que lo hagan de espaldas al pueblo valenciano". "Un desprecio al autogobierno valenciano y a una institución como la Generalitat, con siglos de historia", ha espetado.

"Podrán retrasar las elecciones, pero más pronto o más tarde, los valencianos y valencianas tendrán que acudir a las urnas y no perdonarán ni a los responsables políticos de la negligente gestión durante y después de la dana ni a los cómplices de Mazón", ha aseverado Baldoví.

Por su parte, la secretaria general de Més, Amparo Piquer, ha sostenido que Compromís "está fuerte para gobernar" la Comunitat Valenciana y "arreglar el desastre" del PP y de Vox. "Tenemos las propuestas, el liderazgo, el amor por este País y las ganas que nadie más tiene", ha enfatizado.

"Més-Compromís cuenta ya con toda la maquinaria en marcha para afrontar cualquier reto, conformando los equipos de campaña y activando nuestra extensa red territorial. Nosotras no tenemos miedo a las urnas. PP y Vox tendrán que explicar por qué le tienen miedo a la decisión de los valencianos y valencianas. Por eso no solo estamos preparadas para las elecciones, sino que saldremos a ganarlas", ha recalcado Piquer.