Compromís destaca que la jueza ve "indicios claros" contra Mazón por la dana y pide que se haga Justicia

La diputada de Compromís Àgueda Micó durante una rueda de prensa en el Congreso, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La diputada de Compromís en el Grupo Mixto del Congreso, Àgueda Micó, ha destacado este martes que si la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la mortífera dana Valencia ha propuesto la imputación del expresidente de la Generlitat Carlos Mazón es porque ve "indicios claros" contra él y ha mostrado su deseo de que se haga Justicia y se repare a las víctimas de su "negligencia".

Así lo ha dicho en el Congreso tras conocerse que la jueza Nuria Ruiz Tobarra ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana un escrito razonado para que se impute a Mazón, que sigue siendo aforado pues conserva su escaño en las Cortes Valencianas.

Micó ha subrayado que, además de las responsabilidades políticas, su formación siempre ha defendido que Mazón y el resto de su gobierno asuman "responsabilidades penales" por su actuación del día 29 de octubre de 2024, cuando tuvo lugar la riada que dejó 230 víctimas en la provincia de Valencia.

"Solo pedimos se haya Justicia, verdad y reparación para todas las víctimas mortales y todos los valencianos y valencianas de bien y para que esto no vuelva a ocurrir", ha resumido la diputada de Compromís.

IBÁÑEZ CREE QUE FEIJÓO NO HARÁ NADA

Por su parte, el diputado de Compromís integrado en Sumar, Alberto Ibáñez, ha señalado que sea o no finalmente imputado Mazón tiene que dejar su asiento en las Cortes Valencianas "porque es una indignidad que alguien que estuvo de fiesta y ajeno a la emergencia mientras la gente se ahogaba" siga siendo diputado.

En este contexto, se ha dirigido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Él es quien puede decirle a los suyos que lo expulsen de Grupo Popular y se vaya al Grupo Mixto, pero no lo hará porque en el fondo el señor Feijóo ese día solo le preocupaba la comunicación, no la gente", ha concluido.