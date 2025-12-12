Compromís exige al PSOE crear la comisión del 'caso Koldo' del Congreso: "Si quieren tomarse las uvas deben cumplir"

El diputado de Sumar, Alberto Ibáñez, durante la comisión de la dana, en el Congreso de los Diputados, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís adscrito al grupo Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha exigido al PSOE que reaccione y proceda a crear en el Congreso la comisión de investigación sobre la trama 'Koldo', al afear que sigue sin ver la luz desde que los socialistas lo registraron en junio.

"179 días sin convocar la comisión de Ábalos-Cerdán y del anuncio de prohibir que empresas como Acciona contraten con la Administración. Si quieren tomarse las uvas deben cumplir ya", ha lanzado el parlamentario mediante un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Todo ello después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se haya personado este viernes en Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para solicitar documentación relativa a la causa por la que está detenida la exmilitante del PSOE Leire Díez por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. También se ha arrestado en esta causa al expresidente de la SEPI Vicente Fernández.

El diputado ha recriminado a los socialistas falta de iniciativa de cara a erradicar la corrupción y ha instado a la izquierda alternativa para presionarles y "coordinar una acción conjunta para proteger la democracia de la corrupción".

RECRIMINAN AL PSOE "INMOVILISMO" Y LE PIDEN "MEDIDAS VALIENTES"

Desde Compromís han explicado a Europa Press que las últimas informaciones sobre corrupción en el entorno del PSOE les parecen de "especial gravedad" y exigen medidas "valientes" y contundentes para "prevenirlas", dado que la "corrupción cero existe".

"Pero vemos al PSOE en una parálisis, por eso es necesario que la Administración Pública prohíba contratos con empresas como Acciona o cualquier otra sospechosa de corrupción", ahondan para desgranar que ya "no hay excusas" para cumplir con el plan de regeneración comprometido por el presidente, Pedro Sánchez.

"El PSOE debe salir del inmovilismo", han enfatizado para dejar claro que el PP, el partido de la Gürtel, "no puede dar ninguna lección de integridad ni de anticorrupción".

EL PSOE REGISTRÓ LA COMISIÓN EN JUNIO

El PSOE registró el 17 de junio su propuesta para crear una comisión de investigación en el Congreso con el fin de dilucidar en el plazo de seis meses las responsabilidades del llamado 'caso Koldo' y el informe de la UCO que implicó al ex 'número tres' del partido, Santos Cerdán.

Una iniciativa que fue comprometida por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para explorar actuaciones desde los poderes públicos con el objetivo de prevenir irregularidades.

Sin embargo, la solicitud de habilitar este órgano parlamentario aún no ha sido debatida en el Pleno de la Cámara Baja, que tiene constituidas otras comisiones de investigación como la de la dana, sobre los atentados terroristas en Cataluña de 2017, la del apagón eléctrico y sobre la denominada 'Operación Cataluña'.