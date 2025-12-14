Compromís exige a Sánchez que "cobre impuestos" a la Iglesia "como a cualquier hijo de vecino"

El diputado Alberto Ibáñez durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís Alberto Ibáñez ha exigido a Pedro Sánchez que "cobre impuestos" a la Iglesia "como a cualquier hijo de vecino", como ha dicho este domingo en declaraciones remitidas a medios de comunicación.

"Si quiere ser valiente ante la Conferencia Episcopal, lo que tiene que hacer es cobrarle impuestos", ha insistido Ibáñez en relación a las declaraciones que el presidente del Gobierno ha dado este domingo refiriéndose al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, donde le ha instado a respetar el resultado electoral de las elecciones "aunque no le guste", porque "el tiempo en el que los obispos interferían en la política acabó con la democracia".

Por su parte, Ibáñez ha explicado que "la Iglesia Católica ha percibido este año más dinero público que nunca y, ante ello, lo que hay que hacer es dejarles que opinen lo que quieran, que pidan elecciones si quieren, pero que paguen impuestos".

En este sentido, ha exigido la eliminación de la casilla 105 del IRPF en los próximos presupuestos generales del Estado y que el Gobierno "haga que la Iglesia Católica y el resto de confesiones religiosas paguen el IBI, paguen el impuesto de sociedades, de transmisiones y de documentos jurídicos documentados".

"Que los curas opinen y voten a quien quieran, pero paguen impuestos como cualquier trabajador o empresaria en nuestro país. Ha llegado el momento de terminar con el concordato de la Santa Sede y avanzar hacia un país laicista y más democrático", ha insistido el diputado de Compromís.