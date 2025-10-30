Compromis y Geroa Bai acusan al PP de "uso torticero" del Senado y de convertirlo en "escenario de enfrentamiento"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo'
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo' - Eduardo Parra - Europa Press
Europa Press Nacional
Publicado: jueves, 30 octubre 2025 11:53

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai y Compromís, senadores del grupo Izquierda Confederal, han denunciado este jueves el "uso partidista y torticero" del Senado por parte del PP y sus aliados de la derecha, a quienes han acusado de convertir la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en "un escenario de enfrentamiento político".

En la comparecencia del presidente Pedro Sánchez, la expresidenta navarra y senadora de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha acusado a los grupos de la derecha de convertir la comisión de investigación del Senado en "un escenario de enfrentamiento" y de propiciar la degradación del debate político.

Frente a ello, el presidente del Gobierno ha reivindicado el papel del Senado como Cámara de debate territorial "y no de amplificación de intereses partidistas"

A continuación, el senador de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Fabián Chinea, ha indicado que "no existe indicio alguno" que relacione al jefe del Ejecutivo con los hechos investigados y ha mostrado el apoyo de su grupo a la acción del Gobierno y a su "compromiso con Canarias y con La Gomera".

También desde el mismo grupo, el senador de Compromís Enric Morera ha criticado que el Senado "se haya convertido en una máquina de reprobaciones" y ha denunciado el uso "torticero y partidista" de las comisiones de investigación.

Además, ha preguntado a Sánchez si considera delito los "sobresueldos" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aludiendo a una cifra "de 77.000 euros cobrados en el Senado", y ha pedido que "se investiguen también esos pagos" como parte del 'caso Koldo'.

CRÍTICAS A LA TRANSFOBIA SOBRE BEGOÑA GÓMEZ

Por su parte, la senadora de Más Madrid, Carla Delgado, ha agradecido la comparecencia de Sánchez y ha acusado al PP de no querer aclarar el 'caso Koldo', sino "dinamitar caiga quien caiga" el Gobierno de coalición --del que ha augurado que le queda "rato" en el poder--, calificando a PP, Vox y UPN como "el tripartito de los resentidos" y denunciando que han convertido el Senado en "un reino de taifas".

Delgado ha pedido "huir de los trampantojos" del PP y ha realizado varias preguntas sobre su conocimientos de los supuestos fasos de corrupción en su partido y en las acciones para enfrentarlos. Igualmente, ha afirmado que el presidente es "pieza del trofeo de la caza mayor" y ha denunciado la campaña "de transfoba como arma arrojadiza" que ha sufrido su esposa, Begoña Gómez, siendo llamada "Begoño" por algunos medios y personas en redes sociales.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado