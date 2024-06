Compromís, Més y Chunta no acudirán a la mesa de partidos de la coalición Sumar y se desmarcan de este foro

La portavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó (c) y el portavoz de Más País en el Congreso, Iñigo Errejón (d), a su llegada a una reunión de la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 28 de mayo de 2024, en Madrid (España).

La portavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó (c) y el portavoz de Más País en el Congreso, Iñigo Errejón (d), a su llegada a una reunión de la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 28 de mayo de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

IU indicó que irá Antonio Maíllo mientras Más Madrid y 'Comunes' tienen que concretar su representación



MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Compromís, Més per Mallorca y Chunta Aragonesista han decidido no acudir a la reunión de la mesa de partidos de la coalición Sumar, impulsada tras el mal resultado de las elecciones generales y que aún no tiene fecha, y optan por mantener su relación dentro de la confluencia a nivel de grupo parlamentario.

Fuentes de las tres formaciones autonómicas han confirmado que aunque mantienen buena relación con todos los partidos que conforman este frente amplio, no van a participar en ese foro pese a que la coordinadora interina de Sumar lo abría a todas las fuerzas que conformaron la candidatura electoral del 23J.

De esta forma, consideran que dicha mesa interpela más a formaciones como IU, Más Madrid o los 'Comunes', que son los partidos que tienen representación en el Gobierno y también se implicaron en la construcción orgánica de Sumar.

Así, mantienen la posición que adoptaron de cara a la primera asamblea de 'Movimiento Sumar', limitando su relación a la meros aliados electorales.

COMPROMÍS, RELACIONES EN EL CONGRESO MANTENIENDO SU AUTONOMÍA

Por ejemplo, fuentes de Compromís aprecian que ese órgano tiene un componente que versa sobre la "estructura" de Sumar como organización e insisten en que ya dejaron claro que cooperan con el resto de aliados preservando su autonomía y desde relaciones basadas en la bilateralidad y horizontalidad.

Así, aluden a que ya participan en la dirección del grupo parlamentario en el Congreso, donde están presentes todos los partidos y su compromiso con el desarrollo del acuerdo de gobierno y las principales políticas de Sumar es patente.

La portavoz de la formación valenciana en el Congreso, Águeda Micó, ya proclamó recientemente que Compromís no iba a participar de ninguna estrategia de reagrupamiento de la izquierda alternativa estatal.

CHUNTA, NO IRÁN A UN ÓRGANO CUYO FUNCIONAMIENTO DESCONOCEN

Asimismo, fuentes de la Chunta aragonesista también tienen una postura similar a la Compromís, pues en su día decidieron ser ajenos a la organicidad de Sumar, y remarcan que de momento no participaran en esta mesa, de la que desconocen su funcionamiento e implicaciones.

En este punto, creen que ese espacio tiene más sentido para las formaciones que ostentan los ministerios y que lo adecuado es esperar con calma y desde fuera a ver cómo funciona este nueva herramienta.

Més per Mallorca, que en las elecciones europeas no concurrió con Sumar sino en la coalición con ERC, Bildu y BNG; también declina asistir a esta mesa.

'COMUNES' Y MÁS MADRID TIENEN QUE DECIDIR SU REPRESENTACIÓN

Mientras, IU ha dicho que su líder Antonio Maíllo acudirá en representación de la formación mientras que 'comunes' y Más Madrid aún no concretan las personas que conformarán sus respectivas delegaciones.

El golpe que supusieron las elecciones europeas del 9J para Sumar, que estuvieron precedidas por fuertes tensiones con los partidos para la conformación de las listas, motivaron que Yolanda Díaz dimitiera de su cargo como líder órgánica de Sumar y el Grupo Coordinador de la formación optó por crear una coordinadora general interina y colegiada compuesta por cuatro personas: Lara Hernández, Elizabeth Duval, Rosa Martínez y Txema Guijarro.

Luego se acordó con los partidos desplegar esta Mesa de la Coalición, que habían demandado varias formaciones. La idea es intentar que se convoque la semana que viene y sin la presencia de Díaz que ya no tiene el cargo de coordinadora de 'Movimiento Sumar'.

Su objetivo, según explicaron, era inaugurar una nueva cultura de colaboración en la coalición basada en la horizontalidad y con una relación "en pie de igualdad" entre todos los partidos, además de desplegar un análisis conjunto de los comicios del 9J dentro de un proceso pausado para rearmar el proyecto político.

Esta semana Lara Hernández, también secretaria de Organización de Sumar, dijo que aspiraban a que este foro reuniera a los "primeros espadas" de los partidos y, en esta línea, IU indicó que su coordinador federal, Antonio Maíllo iba a acudir.

No obstante, en el caso de los 'comunes' cuya coordinación ostentan de manera conjunta la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, la líder en el Parlament Jéssica Albiach y la diputada en el Congreso Candela López han señalado que aún tienen que decidir y definir la representación que enviarán.

En el caso de Más Madrid, que lidera la ministra Mónica García, están en una situación similar y ahora están a la espera de tener la información definitiva sobre la reunión para concretar la representación del partido que se enviará a la mesa de la coalición.

CAMBIOS PARA LA NUEVA ETAPA

De cara a esta nueva etapa, diversas fuentes de Sumar remarcan que para esta nueva etapa de rearme debe estrecharse la colaboración con sus aliados y auguran que necesariamente habrá cambios orgánicos. Lo esencial, insiste, es reordenar el espacio.

Concretamente, aluden a que el modelo de la ponencia orgánica de la asamblea, que en su día suscitó también tensiones al limitarse al 30% la presencia de los partidos en las estructuras de Sumar mientras que la formación se reservaba el restante 70%, tendrá que reformularse de cara a la siguiente asamblea.