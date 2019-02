Compromís rechaza tumbar los Presupuestos y pide diálogo en vez de "acciones maximalistas"

Publicado 05/02/2019 15:03:26 CET

El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha abogado por dejar que se tramiten los Presupuestos Generales del Gobierno de Pedro Sánchez y por abrir cauce al diálogo en lugar de plantear "acciones maximalistas".

En declaraciones en el Congreso, Baldoví ha confirmado que su formación, que cuenta con cuatro diputados en el Grupo Mixto del Congreso, no va a presentar enmienda de totalidad contra los Presupuestos de 2019 porque son partidarios de que el proyecto pase a la fase de enmiendas parciales.

A su juicio, los Presupuestos del Gobierno Sánchez son mejores que los de Rajoy y de lo que se trata es de mejorarlos, aunque admite que a veces "el PSOE se comporta como si tuviera mayoría absoluta". "Que se negocie y que cada uno sea responsable de lo que pueda pasar", ha comentado.

En cuanto a las exigencias de Esquerra Republicana, que ya ha presentado enmienda a la totalidad, Baldoví ha dicho que la negociación presupuestaria no es ámbito para plantear acciones maximalistas, sino de hacer posible la mejora de los Presupuestos. "La política es el arte de lo posible y no es posible hacer determinadas cosas --ha comentado--. Hay ámbitos donde se pueden plantear cosas y otros donde no se deben".