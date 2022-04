Compromís urge la comparecencia de Iceta y Rubiales para que informen de sus actuaciones sobre la Supercopa en Arabia

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha pedido la comparecencia "urgente" en sede parlamentaria del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, para que informen de sus actuaciones ante la presunta comisión de 24 millones que habría pactado este último con el jugador del FC Barcelona y presidente de Kosmos, Gerard Piqué, para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí.

El parlamentario valenciano ha asegurado que también debe dar explicaciones Iceta como encargado de sostener la política del Gobierno en la materia. "Urgen primeramente intervenciones hasta poder resolver esta situación, realizar las inspecciones necesarias para comprobar si se hicieron pagos irregulares de comisiones y abrir un debate riguroso, sereno y eficiente basado en los valores del deporte y no del oligopolio económico o las comisiones, valores ajenos a la deportividad y al fair play", ha trasladado en un comunicado.

Mulet ha pedido "que el escándalo no se cierre en falso como otros" y, para ello, ha reclamado que se articule un plan "urgente y extraordinario" para que Hacienda analice si ha habido clubes o jugadores que han actuado de forma irregular incrementando sus "estratosféricos" ingresos o eludiendo controles para que "ninguna duda enturbie el deporte español".

Así, ha añadido que deberían tomarse medidas cautelares de forma urgente "para que no quede ninguna sombra de duda ante la celebración en el exterior de acontecimientos deportivos". El senador ha señalado que considera fundamental que estas actividades se realicen siempre en territorios en los que se respeten los derechos humanos y "donde no se castiguen las creencias de las personas o su ideología".

"Lo más razonable sería que la Supercopa de España, al igual que la Liga, se celebren en nuestro país. Lo otro no tiene demasiado sentido", ha añadido.

RUBIALES Y PIQUÉ

Según ha desvelado este lunes 'El Confidencial', la RFEF introdujo dos cláusulas en el contrato para obligar a Arabia Saudí a pagar a Kosmos cuatro millones de euros anuales como 'comisión de éxito', una cifra que, de no abonarse, tendría como consecuencia que la Supercopa dejara de jugarse en el país asiático.

Así, además del dinero que la RFEF recibiría de la compañía pública saudí, Sela, por cada edición que se celebrase en tierras árabes, la empresa de Piqué cobraría cuatro por cada uno de los seis años firmados, un total de 24.

La primera edición de la Supercopa de España en Arabia Saudí se disputó en enero de 2020, con el Real Madrid, el FC Barcelona, el Atlético de Madrid y el Valencia como protagonistas. El propio Rubiales aseguró en su momento que Kosmos había intervenido en las negociaciones con los dirigentes árabes, pero que no había abonado ninguna comisión a la empresa.

El citado medio digital ha publicado este lunes varios audios de las negociaciones. Finalmente, el 15 de septiembre de 2019, Rubiales confirma en uno de ellos a Piqué que el acuerdo está hecho. "Geri, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las doce y por lo tanto ya es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites. Bueno, menos para algunas cosillas que casi mejor no me necesites. Un abrazo enorme, cuídate mucho, amigo", afirmó.