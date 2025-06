Comuns no descarta una ruptura con el Gobierno si no actúan con "contundencia" ante la corrupción: No valen "excusas"

Avisa de que es hora de desbloquear leyes pendientes en el Congreso, con o sin el PSOE

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de Comuns, Gerardo Pisarello, no ha descartado una ruptura con el Partido Socialista si desde el Gobierno no actúan con "contundencia" ante los casos de corrupción que apuntan al PSOE, pues ha querido dejar claro que, ante esta crisis, no valen las "excusas" ni las buenas palabras, sino que hay que llevar a cabo medidas efectivas.

Ha sido en una rueda de prensa desde el Congreso donde el diputado de Sumar no ha descartado la salida del Gobierno si no se toman las medidas suficientes o si hay nuevas informaciones que impliquen directamente al Ejecutivo o a más miembros del PSOE, tampoco ha descartado una hipotética moción de censura o cuestión de confianza. "No se puede descartar ninguna alternativa", ha remarcado.

A su juicio, las informaciones conocidas a raíz del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apunta al ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán por el presunto cobro de mordidas es un "duro golpe" tanto para la mayoría de investidura como para la ciudadanía progresista que ve con "pavor" la posibilidad de un gobierno de PP y Vox.

NO BASTAN LAS BUENAS PALABRAS

Por ello, el secretario primero de la Mesa del Congreso ha advertido que ante esta crisis "no basta con buenas palabras" sino que lo que hay que hacer es "actuar ya y con contundencia" porque considera que la continuidad de la legislatura solo se justifica si se adoptan medidas urgentes.

Esto pasa, según ha explicado, por implementar medidas "sin excusas" contra la corrupción y por poner fin a las prórrogas de enmiendas para poder llevar a cabo medidas sociales que mejoren la vida de la gente.

Asimismo cree que también es importante evitar que esta crisis de los socialistas beneficie a un posible gobierno de PP y Vox porque esto supondría un "retroceso enorme" y la legitimación de una corrupción "aún peor". "Tengo muy claro que un gobierno que se dedique simplemente a ganar tiempo, que se dedique a anunciar cosas y luego a no llevarlas a la práctica, lo que hace no es parar esa opción (un gobierno de PP y Vox) sino alimentarla", ha incidido.

DIFÍCIL PENSAR QUE SON "LOBOS SOLITARIOS"

El dirigente de los comunes también ha remarcado la necesidad de saber si el presidente Sánchez "avaló" que el PSOE "se vaya a la cama con constructoras privadas" puesto que, a su juicio, las informaciones son "lo suficientemente grave" como para "despacharlo con un borbónico lo siento, no volverá a ocurrir".

"Es muy difícil creer que estemos ante dos lobos solitarios que llevan una década actuando por su cuenta en los puestos más altos del partido", ha lamentado para posteriormente apuntar que hay "demasiados indicios" de que se trata de un caso de "corrupción estructural" propia del "viejo bipartidismo".

Pisarello ha hecho un llamamiento para que se "llegue hasta el final" porque la confianza en los socialistas está "rota" mientras que no se conozca "toda la verdad" ya que no descarta que puedan salir nuevos audios "más graves" que apunten a otros miembros del Ejecutivo o del PSOE.