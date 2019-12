En Comú pide que los presos por el 'procés' puedan "salir a trabajar" como Urdangarin

Publicado 11/12/2019 13:28:35 CET

El portavoz de En Comú en el Congreso, Jaume Asens, ha lamentado este miércoles que los condenados por el proceso independentista catalán de 2017 vayan a seguir en prisión, pero ha reclamado que, una vez que se ha propuesto que accedan al segundo grado penitenciario, el siguiente paso debe ser que se les permita "salir a trabajar" y que tengan, por tanto, los mismos "derechos" que Iñaki Urdangarin, cuñado del Rey.

En una rueda de prensa en el Congreso, Asens ha explicado que la decisión sobre ese segundo grado no se ha tomado por unanimidad y que no es definitiva, puesto que tiene que ser avalada o no por Instituciones Penitenciarias y puede ser recurrida, tanto por los afectados como por la Fiscalía, ante el juzgado de vigilancia o incluso el Supremo.

Asens, abogado de profesión, ha subrayado que el "escenario ideal" para "la normalización de la situación política en Cataluña" sería la pronta recuperación de la libertad de los condenados por el 'procés' y que la concesión del segundo grado "aleja ese escenario".

No obstante, ha admitido que ese segundo grado permitiría que a estos presos se les aplicara el mismo artículo del Reglamento Penitenciario por el que el marido de la infanta Cristina sale del centro penitenciario de Brieva dos días por semana para colaborar como voluntario en una organización no gubernamental.

"Si ese es el grado que Instituciones Penitenciarias y los tribunales determinan que es el correcto, pensamos que una fórmula para empezar a salir en libertad sería la aplicación del artículo que se le está aplicando a Urdangarin. Queremos que tengan los mismos derechos", ha indicado Asens.



