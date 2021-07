En Comú Podem reafirma que no hay planes de cambios en UP y da por cerrado el ciclo de remodelación en el Ejecutivo

Aunque "no se puede descartar absolutamente nada", la intención del espacio confederal es cursar esta nueva etapa con el gabinete actual

La diputada de Unidas Podemos en el Congreso Aina Vidal ha reafirmado que su espacio político da por cerrado actualmente el ciclo de remodelación en el Ejecutivo, tras la reestructuración del ala socialista de la coalición, y no tiene ningún cambio previsto en sus ministerios.

Una posición que no entraña contradicción con lo manifestado ayer por la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, porque en política "no se puede descartar absolutamente nada", si bien eso no implica que haya los planes de remodelación en las carteras de la confluencia.

En rueda de prensa en el Congreso, la también portavoz de En Comú Podem ha explicado que con la salida del exvicepresidente segundo Pablo Iglesias, la entrada de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y el ascenso de la propia Díaz, ya abrió y cerró el periodo de cambios en Unidas Podemos.

"Es así, con este gabinete, con el que entendemos que tenemos que afrontar los retos de futuro", ha insistido Vidal para insistir que el debate sobre la remodelación de la presencia de Unidas Podemos en el Ejecutivo "ya se produjo" con la salida de Iglesias.

La vicepresidenta segunda del Gobierno dijo ayer que "en absoluto" descarta cambios futuros que afecten a los ministerios ocupados por representantes de Unidas Podemos, pero ha indicado que esa parte del Gobierno se ha remodelado recientemente.

"La política es dialéctica y siempre hay que dar nuevas respuestas. Nosotros acabamos de remodelar en un 50 por ciento nuestra representación en el Ejecutivo y ya veremos lo que pasa de aquí en adelante. Pero manejemos los tiempos cada una de las partes", planteó en declaraciones a la Cadena SER.

En la negociación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre los cambios dentro del Ejecutivo, la también ministra de Trabajo solicitó que no hubiera ningún reestructuración en las carteras que dirige el espacio confederal, algo que se aceptó.

La portavoz estatal de Podemos, Isa Serra, también subrayó ayer en rueda de prensa que los cambios que realizó el espacio político hace dos meses son "suficientes" para afrontar la nueva etapa que se abre en la coalición.