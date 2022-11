Los comunes no descartan enmiendas sobre malversación: "Asens está estudiando el redactado"

BARCELONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los comuns y diputado en el Congreso, Joan Mena, no ha descartado que el grupo parlamentario de Unidas Podemos (UP) en la Cámara baja vaya a presentar enmiendas a la proposición de ley de derogación del delito de sedición para también reformar el de malversación, y ha afirmado que el presidente del grupo, Jaume Asens, "está estudiando el redactado".

Así ha reaccionado este lunes el portavoz de los comuns en rueda de prensa después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, haya defendido que se debe reformar la malversación después de derogar la sedición.

"Hay que acotar el delito de malversación y que no sea utilizado como ha sido utilizado. La reforma debe hacerse con cuidado porque afecta a delitos de corrupción política y económica", ha avisado Mena, que ha afirmado que están trabajando para mejorar al máximo el Código Penal.

Preguntado por las posibles enmiendas de UP, el portavoz ha repetido que están estudiando el marco legal, y que Asens es la mejor persona para hacerlo, tras lo que ha añadido que cuando él "tenga la propuesta más trabajada ya la podrá hacer pública".

"Es evidente que fue modificado por el PP con intenciones políticas claras. Debemos garantizar que el delito de malversación no sirva para reprimir a quien no ha malversado", y ha defendido que se debe encontrar el mejor encaje jurídico para reformar la malversación.

DEROGAR LA SEDICIÓN

Mena ha celebrado que finalmente se vaya a derogar el delito de sedición, una propuesta para la que su formación ha hecho "una labor ingente para convencer a los que lo rechazaban", en referencia al PSOE, y ha emplazado al resto de fuerzas políticas en el Congreso a hacerlo posible.

"Esta reforma es buena, rechazarla es ponerse del lado de Feijóo y Abascal. Esta reforma no va de humillación y traición como dice la derecha, sino de democracia, diálogo y un país mejor en materia de derechos humanos", ha subrayado Mena, que ha acusado a quienes piensan en generar conflicto de estar pensando en clave electoral.

REFORMA DE DESÓRDENES PÚBLICOS

Preguntado por las críticas que ha recibido la reforma del delito de desordenes públicos agravados por parte de Junts, la CUP o la ANC, que ven un margen de arbitrariedad a la hora de interpretar la reforma por los jueces, Mena ha asegurado que esta reforma "modifica el delito de desordenes públicos a la baja".

Considera que no hay conceptos arbitrarios en esta reforma, pero ha avisado de que el problema puede ser la interpretación que hagan los jueces: "Tenemos un problema con la justicia. Tenemos una justicia politizada. Pero esta no es la lectura de los legisladores", y se ha mostrado abierto a estudiar propuestas para mejorar el redactado de esta reforma.

Mena también ha afirmado que no le sorprende el posicionamiento de Junts sobre la derogación de la sedición y la reforma de los desórdenes públicos agravados: "No me sorprende que Junts se oponga a una cosa que beneficia a Cataluña, que destensiona y pone el diálogo por encima del gobierno de los jueces. Cada uno es amo de sus contradicciones".

PRESUPUESTOS CATALANES

El portavoz de los comuns ha instado al Govern a abrir una "negociación real" sobre Presupuestos catalanes de 2023 y ha pedido que explique sus prioridades después de que ya haya pasado más de un mes de la salida de Junts del Ejecutivo catalán.

"Cada día sin negociación es un día más de prórroga presupuestaria para los catalanes y catalanas", ha avisado Mena, que ha añadido que el Govern aún no ha abierto negociación con los comuns, sino que ha habido alguna toma de contacto.