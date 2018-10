La Comunidad de Madrid celebra el 2 de mayo con los partidos divididos

Actualizado 02/05/2009 18:11:07 CET

MADRID, 2 May. (OTR/PRESS) -

Por primera vez desde que Madrid se constituyera en Comunidad Autónoma, el Gobierno regional y el PSOE celebraron por separado el Dos de mayo. La presidenta regional, Esperanza Aguirre, acudió a los actos oficiales convocados para conmemorar el Día de la Comunidad de Madrid, sin contar con el apoyo del partido socialista.

La decisión de 'plantar' a la presidenta madrileña responde a la disconformidad del PSM con el cierre prematuro de la Comisión de Investigación sobre la supuesta red de espionaje a altos cargos madrileños. Aguirre aseguró que la ausencia de los socialista es algo "absurdo", si bien defendió la libertad de cada uno para hacer "lo que le parezca".

Día de festejos para la Comunidad de Madrid, y día, también, de ausencias sonadas y falta de apoyos para la presidenta madrileña. Los actos oficiales del Gobierno regional para conmemorar la celebración del Dos de Mayo, comenzaron esta mañana en el Palacio de Correos de la Puerta del Sol, con la ausencia de los socialistas, a excepción de la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, la delegada del Gobierno en Madrid, Amparo Valcarce y el ex presidente de la Comunidad de madrid, Joaquín Leguina.

El motivo de este desplante se remonta al cierre prematuro de la Comisión de Investigación que se llevó a cabo con motivo de la supuesta trama de espionaje a altos cargos madrileños, que llevó a los socialistas a tomar la decisión de boicotear los actos oficiales organizados por la Comunidad de Madrid.

Del acto institucional de la Comunidad de Madrid también se ausentó el diputado autonómico del PP, Alfonso Bosch Tejedor y el ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo, ambos imputados por su implicación en el 'caso Gürtel'.

No obstante, Aguirre estuvo arropada por una gran representación de su partido, con el presidente 'popular', Mariano Rajoy, a la cabeza, y algunos de los miembros más destacados del partido, como la portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, el portavoz popular, Pío García Escudero, el senador y presidente de honor del PP, Manuel Fraga, y el diputado nacional Manuel Pizarro. Por parte de IU se contaba con la presencia en la Asamblea de madrid, Inés Sabanés, y del coordinador general de IU de la Comunidad de Madrid, Gregorio Gordo, quienes, finalmente, no acudieron.

Los actos oficiales comenzaron a las 10 horas de la mañana, con una ofrenda floral en el Cementerio de la Florida, en homenaje a los caídos en la defensa de Madrid. A lo largo del día, tuvo lugar la tradicional recepción en la Real Casa de Correos, la imposición de la Medalla de Oro de la Comunidad y la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo a distintas personalidades de la economía, cultura y sociedad.

Hubo tiempo, también, para recordar a las víctimas del atentando del 11-M, y para celebrar una parada militar en honor a los héroes del Dos de Mayo. En este acto, la presidenta regional aseguró que quería rendir homenaje a "los héroes del 2 de mayo y a todos los que siempre han respondido a la llamada para defender España y la libertad". Es por eso, que quiso mostrar su "afecto y el respaldo" del Gobierno regional a todas las víctimas del terrorismo, en "su lucha por la justicia, dignidad y memoria de sus seres queridos".

EL PLANTÓN DE UGT Y CCOO

Por su parte, los líderes regionales del CCOO y UGT, Javier López y José Ricardo Martínez, también destacaron hoy por su ausencia, dando otro 'plantón' a la presidenta regional. Según indicó el propio López, en nombre también de su homólogo de UGT, su ausencia por primera vez a este evento responde al "insulto sistemático por parte de la Comunidad a la labor sindical" y a la ausencia de voluntad política de Aguirre de tomar medidas contra una crisis que en la región ha creado 450.000 parados y ha dejado a ya 60.000 personas sin prestaciones por desempleo.

En cambio, López señaló que al 'besamanos' con la presidenta acudirían representantes de ambos sindicatos, "por respeto institucional". "En esta ocasión no vamos a ir, pero espero que ésta sea la última vez", indicó y, a continuación, lamentó la tendencia del Gobierno regional a "mucho hablar de empleo" ya que "las medidas propuestas por Aguirre no llegar ni a 3.000 parados".

CADA UNO HACE "LO QUE LE PARECE"

La presidenta de la Comunidad de Madrid tachó hoy de "absurda" la ausencia de los socialistas en los actos de conmemoración. No obstante, quiso dejar claro que España "es un país libre" y, por tanto, "cada uno hace lo que le parece". En la recepción en la Puerta del Sol, Aguirre quiso constatar el hecho de que "algunos socialistas" habían acudido, si bien no lo hizo el secretario general del PSOE madrileño, Tomás Gómez.

"No ha venido Tomás Gómez, pero allá cada uno. Vivimos en un país libre. Creo que es un error que un gran partido como el PSOE no se puede permitir tener en esta región, la más importante de España, de un partido extraparlamentario. Es como si Segolene Royal, de repente decidiera que no le gusta una decisión de Sarkozy en el Parlamento y decide no ir a los actos de la República. Es una cosa absurda, pero cada uno hace lo que le parece", sentenció.

En cuanto a la ausencia de los sindicatos y a los ataques pronunciados ayer durante la manifestación del Primero de mayo, la presidenta aseguró que no le extraña nada la actitud de CCOO y UGT, porque llevan manteniendo esta posición desde hace "bastante tiempo". Aguirre aprovechó la ocasión para señalar que, en su opinión, con las huelgas "no se arregla la crisis", por lo que instó a "no engañar a los ciudadanos y decirles la verdad".

"Hay que trabajar más para poder salir de esta crisis. No podemos seguir diciendo que con más huelgas se va a solucionar algo, hay cuatro millones de españoles en el paro, más de 7.000 al día que se quedan sin trabajo y lo que tenemos que hacer es arrimar el hombro todos juntos, para que de verdad la creación de empleo, la prosperidad y el bienestar que ha caracterizado a Madrid a lo largo de estos últimos años que nos han convertido en la locomotora económica de España, nos sirva como buena locomotora para ser los primeros que salgamos del túnel y eso es por lo que todos tenemos que luchar y estar unidos", concluyó.

LEGUINA, CON UNO DE SU PUEBLO

Por su parte, Leguina, preguntado por el plante del PSM señaló: "No lo voy a criticar, pero si nos ponemos a hablar de sus razones, les voy a tener que dar la razón a ellos". El dirigente socialista, quien calificó esta ausencia como "una muestra de enfado" hizo hincapié en que sí hubo representación de miembros del PSOE en los actos organizados por la Comunidad de Madrid a través de la ministra de Cultura y la delegada del Gobierno.

"Yo he venido aquí porque soy ex presidente de la Comunidad de Madrid y además porque le daban uno de los honores a un señor que es de mi pueblo natal que se llama Francisco Gento. No podía dejarle solo. Los de mi pueblo se van a enterar y quiero que me vean al lado de él", manifestó Leguina.

Por último, Valcarce aseguró que el boicot del PSM no le ha puesto en un aprieto porque "qué duda cabe que como delegada del Gobierno en Madrid mi responsabilidad es estar al lado de las instituciones y es lógicamente mostrando mi total colaboración institucional".

Valcarce indicó que para ella supone "una satisfacción" que su primer acto público fuera de la Delegación del Gobierno sea precisamente en la Real Casa de Correos en el día "de todos los madrileños", al tiempo que transmitió el compromiso del Gobierno de España con el bienestar de los vecinos de Madrid.

"Mi prioridad es sobre todo que los madrileños sientan cerca al Gobierno de España, cerca de sus problemas, pero también dando solución a aquello que más les preocupa, por eso mi prioridad es asegurar su bienestar", subrayó. "La seguridad es un espacio para la colaboración, no para la confrontación", manifestó.