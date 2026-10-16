Comuns acusa a ERC de lanzarles una "OPA hostil" pero no se "rendirán" como Rufián para intentar la unidad

Archivo - La portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coportavoz de los Comuns y diputada de Sumar, Aina Vidal, ha criticado que ERC haya intentado una "OPA hostil" hacia su formación tras su acuerdo con Podemos y ha advertido de que van a seguir hasta el último momento para negociar una lista de unidad de toda la izquierda desde el Frente Amplio ante los que ya están "poniendo paños calientes", en alusión al cabeza de lista de los republicanos Gabriel Rufián.

"Hay quien ya está poniendo paños calientes, nosotras no. Seguimos negociando para que haya una única papeleta de izquierdas", ha apostillado en redes sociales después de que Rufián haya admitido que ha fracasado en su intento de una lista unitaria de la izquierda en las elecciones generales.

Luego en declaraciones en el Congreso, ha afirmado que los Comuns van a estar sentados en la mesa de negociación "hasta el último minuto" y no "se van a rendir tan fácilmente" para lograr una única lista en Frente Amplio, aunque ha admitido que con ERC las posibilidades son prácticamente "nulas" en estos momentos justo en el día que termina el plazo para registrar coaliciones electorales.

ESPECTÁCULO "BOCHORNOSO" DE "PUÑALADAS" Y "TRAICIONES"

Dicho esto, Vidal ha llamado a "parar este espectáculo a su entender bochornoso" por parte de ciertos sectores de la izquierda y se empiece a tener "responsabilidad" para remar hacia única papeleta de la izquierda.

Además, ha denunciado que hasta ahora ERC se ha dedicado a hacer una "OPA hostil" hacia su espacio, que fue la opción más votada en las generales de 2023 dentro de la izquierda alternativa, "y eso es un punto de inflexión".

Así, ha agregado que todas las organizaciones de izquierda deberían estar en las medidas de vivienda y no "en la lista esta de sillas y de traiciones y puñaladas de por medio". Vidal ha espetado que es una evidencia que ERC ha puesto dificultades para un acuerdo y que jugaba con esa idea.