Un concejal de Vox en Rivas (Madrid) pasa a no adscrito por discrepancias con el partido local

Publicado 23/09/2019 14:47:46 CET

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal Antonio Sanz ha pasado a formar parte del grupo de concejales no adscritos abandonando así el Grupo Mixto por la "grave tensa situación interna" que atraviesa con la agrupación local del partido.

En un comunicado, Antonio Sanz ha señalado que "desde hace meses se viene arrastrando una situación tensa" con el coordinador local, Luis García, que "unido a las discrepancias de criterio a la hora de abordar problemáticas municipales" con otra concejala de su partido, han conducido entre otros motivos, a que tome esta decisión.

Sanz ha asegurado que aparte de esta circunstancia "existe un numeroso grupo de afiliados que "conscientes de esta situación han intentado trasladar al Comité Ejecutivo Provincial la urgencia de darle una solución inmediata a este problema para que no se agravara aún más el conflicto interno, pero sin éxito alguno".

"Ante la ausencia de acciones por parte de este Comité, cuyos miembros sólo han impuesto mi sustitución como portavoz, he creído necesario no continuar en el grupo municipal Mixto como concejal de Vox por falta de confianza, no hacia mi partido y su programa, sino hacia estas personas", ha sostenido.

No obstante, ha señalado que "proseguirá con el acta de concejal" en su nueva situación dentro del grupo de no adscritos, "fiel a los ideales de mi partido" y "con el mismo objetivo que expresó en su juramento durante la sesión constitutiva de la nueva corporación municipal, "trabajando exclusivamente por y para nuestro municipio y en beneficio de los vecinos".

"Mi labor es luchar porque Rivas Vaciamadrid disponga de los máximos y mejores servicios públicos, sea quien sea la administración pública a quien le corresponda su competencia. Reclamaré las infraestructuras e inversiones que necesita nuestro municipio para que sus ciudadanos y empresas puedan desarrollar su vida diaria en las mejores condiciones y calidades", ha aseverado.

Por último, ha lamentado "tener que haber llegado a esta situación" porque "sus principios siguen siendo leales a su partido", pero la situación a la que se ha llegado en la agrupación local "dista mucho del ideario" por el que considera que les votaron en los pasados comicios.

"Mi independencia estará siempre en consonancia con los valores que he defendido hasta ahora. De ahí que seguiré buscando el consenso en la corporación municipal, con aquellas medidas y mociones que se presenten en el pleno y que signifiquen el beneficio general para el municipio", ha sostenido.