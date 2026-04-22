El Congreso apoya una iniciativa de UPN para exigir al Gobierno un cronograma de la segunda fase del Canal de Navarra

El diputado del Grupo Mixto Alberto Catalán Higueras interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 26 de marzo de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles una iniciativa de UPN para instar al Gobierno a fijar un cronograma "concreto" de los trámites pendientes para la licitación y adjudicación "urgente" de las obras de la segunda fase del Canal de Navarra.

La moción --iniciativa no vinculante-- ha contado con el apoyo de PP, Vox y Coalición Canaria, mientras que el PSOE y Sumar, entre otros han optado por abstenerse.

En cualquier caso, la iniciativa reafirma además el carácter "estratégico y vertebrador" de esta infraestructura hídrica para el conjunto de la Comunidad Foral y defiende la necesidad de culminar su desarrollo con criterios "técnicos, sociales y de interés general".

En la exposición de motivos, a la que ha tenido acceso Europa Press, UPN critica que, tras la ejecución de la primera fase y su posterior ampliación, queda pendiente la segunda y última fase del canal, destinada a asegurar el abastecimiento a la Ribera de Navarra, una de las zonas más secas de la comunidad, así como a cubrir las necesidades de consumo humano e industrial de la mayor parte de sus localidades.

En este sentido, UPN sostiene que esta segunda fase constituye una actuación "estratégica" cuyo desarrollo se ha visto condicionado en los últimos años por "parálisis, ambigüedad y retrasos excesivos", lo que ha generado "incertidumbre" entre ayuntamientos, mancomunidades de aguas, cooperativas, agricultores, empresas y ciudadanía.

RETRASOS Y FALTA DE LICITACIÓN

Debido a esto, recuerda que distintos responsables institucionales han anunciado en los últimos años previsiones de licitación que no se han cumplido.

A juicio de UPN, la ausencia de un calendario claro evidencia una "falta de planificación" que condiciona la ejecución del proyecto y retrasa la modernización del abastecimiento de agua para consumo humano, industrial y agrícola en la zona.

En esta línea, la formación critica que, a pesar de que el Gobierno de Navarra haya completado los trabajos que le correspondían y que el proyecto ha sido "adaptado, actualizado y sometido a distintos procesos administrativos", el Ministerio sigue sin dar una respuesta concreta.

Según la iniciativa, continúan pendientes decisiones del Ministerio relativas al convenio de financiación con el Ejecutivo foral, el modelo de gestión, la elaboración del estudio económico-financiero, los informes de la Abogacía del Estado y las autorizaciones del Consejo de Ministros.