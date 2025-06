El Congreso avala la reforma del Convenio Económico de Navarra para gestionar dos impuestos, con el rechazo de Vox

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Congreso, con el voto en contra de Vox y la abstención de Compromís, ha avalado este jueves la última modificación de la ley del Convenio Económico de Navarra que acordaron los gobiernos autonómico y estatal para traspasar a la comunidad foral la regulación, gestión, inspección y recaudación de dos nuevas figuras impositivas.

De esta manera, la mayoría del Congreso ha dado su apoyo a esta nueva reforma de la Ley del Convenio Económico de Navarra, que pasa ahora al Senado para completar la tramitación parlamentaria y ser aprobada definitivamente.

El Congreso ya acordó que esta modificación se tramitara por la vía exprés en lectura única, lo que significa que no ha tenido que pasar por ponencia ni comisión, sino que todas las fases se han sustanciado en la sesión plenaria de este jueves. Sólo Vox se ha opuesto a esta tramitación directa y ha presentado una enmienda a la totalidad, que finalmente no ha prosperado.

Así, la reforma, que traduce el acuerdo al que llegaron los gobierno central y navarro durante el mes de abril, sigue su trámite parlamentario y llegará al Senado. Las modificaciones del Convenio Económico afectan a una veintena de artículos, a una disposición adicional y tres transitorias.

MONTERO REIVINDICA EL CONVENIO

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sido la encargada de defender en el Congreso esta modificación, reivindicando el "pleno encaje constitucional" que tiene el Convenio Económico de Navarra ante las críticas de Vox.

En este contexto, ha recordado que la Ley del Convenio Económico contempla la modificación en el caso de que se produzca una reforma tributaria, a la vez que ha rechazado los argumentos de Vox para negarse a apoyar la reforma.

Durante el debate, Vox ha advertido de que esta modificación genera "desigualdad", argumentando su enmienda a la totalidad en que la cesión de la competencia en impuestos a la renta de los no residentes es "desigual". "Es una nueva vuelta de tuerca a la desigualdad de los españoles", ha proclamado el diputado Pablo Saéz.

Compromís, que no ha tomado la palabra en el debate, ha optado por abstenerse porque, según dijo su portavoz en el Congreso, Àgueda Micó, "no tiene ningún sentido" que el PSOE se dedique a esto mientras no reforma el modelo de financiación autonómica.

Por su parte, PNV, EH Bildu, Sumar y PSOE han desdeñado la argumentación por parte de Vox, reivindicando la modificación del Convenio Económico vasco. "Aquellos que voten en contra de esta modificación del Convenio y de la ampliación del régimen foral, estarán votando en contra no solamente de Navarra, sino también de la Constitución y de España", ha alertado la diputada socialista Adriana Maldonado.

Desde el PP, su diputado Sergio Sayas ha acusado al Gobierno de "no defender la foralidad" por pactar con EH Bildu, entre otras cosas. En su intervención, también ha dedicado gran parte a denunciar el "bochorno" que se está viviendo en Navarra tras el informe de la UCO que apunta al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán.

Y el diputado de UPN Alberto Catalán ha celebrado el debate sobre la nueva modificación del Convenio Económico de Navarra, negando que sea una "carta otorgada", sino, según ha dicho, "el reconocimiento a la trayectoria histórica y de autogobierno de Navarra".

OCTAVA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO

La presente modificación de la ley del Convenio Económico Navarra - Estado es la octava que se lleva a cabo desde 1990. Las modificaciones afectan a dos tipos de normas: por una parte, de armonización tributaria y por otra, de relaciones financieras.

Lo más significativo de las cuestiones tributarias refleja la regulación, gestión, inspección y recaudación por parte de Navarra de dos nuevas figuras impositivas: el Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud y el Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras.

Además de estas, otras novedades tienen que ver con la ampliación de la competencia normativa para Navarra en el Impuesto sobre la renta de no residentes; la elevación de 10 a 12 millones de euros del volumen de operaciones para tributar en cifra relativa en el Impuesto sobre Sociedades, en IVA y en el Impuesto del Juego o la aplicación del régimen de diferimiento del ingreso del IVA a la importación para las empresas navarras.

Mientras tanto en la parte financiera, el acuerdo recoge un nuevo ajuste fiscal del Impuesto Especial de fabricación sobre los líquidos para Cigarrillos Electrónicos y otros productos relacionados con el Tabaco.