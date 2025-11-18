El Congreso citará a Albares en diciembre para hablar del futuro del Sáhara tras la resolución de la ONU

Archivo - El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante una sesión plenaria - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Congreso citará el 10 de diciembre al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para que informe en sesión plenaria del futuro del Sáhara Occidental tras la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que apostaba por el plan marroquí de autonomía.

Así se ha decidido este martes por mayoría en la Junta de Portavoces del Congreso, aunque será más adelante cuando se configure el orden del día y todos los temas que se tratarán en esa comparecencia.

La Cámara Baja tenía sobre el tapete dos peticiones de comparecencia de Albares en el Pleno, ambas presentadas por Bildu y el Grupo Mixto que capitanea Podemos.

Por un lado, se pide al ministro "exponer la posición del Gobierno acerca de las resoluciones adoptadas por la ONU relativas al Sáhara Occidental y la implicación de las mismas sobre la ocupación marroquí y el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui".

El futuro del Sáhara divide al Gobierno y aleja al PSOE de sus socios parlamentarios desde que Pedro Sánchez avaló el plan marroquí de autonomía para la antigua colonia, frente a la posición de sus aliados de izquierda, que siguen abogando por un referéndum de independencia.

La otra petición busca aclarar la situación de los dos nuevos centros de detención de migrantes que la FIAP, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha establecido en Mauritania, un asunto en el que Podemos viene exigiendo explicaciones al Gobierno.