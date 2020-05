El Congreso debate si llama a comparecer de urgencia a Tezanos por videoconferencia

El presidente del CIS ha prometido ir cuando se relajen las restricciones por el Covid-19, pero el PP pide que vaya ya

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Constitucional del Congreso, que preside el socialista Patxi López, decidirá este lunes si cita de urgencia al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, aunque sea por videoconferencia, para explicar su última encuesta y esa polémica pregunta que insinuaba la posibilidad de controlar a los medios para evitar bulos.

Fuentes del instituto demoscópico público indicaron a Europa Press que Tezanos va a pedir su propia comparecencia en el Congreso "en cuanto lo permitan las actuales condiciones del estado de alarma" decretado por el coronavirus. La solicitud se cursará desde el Ministerio de la Presidencia que dirige Carmen Calvo, ya que es el departamento ministerial del que depende este organismo.

Como el veterano sociólogo socialista, de 73 años de edad, pertenece a uno de los grupos de riesgo del Covid19, el PSOE prefiere esperar unos días y evitar que se desplace a la Cámara, pero el PP insiste en acelerar la comparecencia, aunque sea de forma telemática.

Esta opción ya fue desechada en la Mesa de la Comisión Constitucional, donde PSOE y Unidas Podemos derrotaron al PP, pero ante la falta de acuerdo habrá de resolverlo este lunes la comisión en pleno, donde ya están presentes todos los grupos.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, se quejó el martes de la actitud del PSOE y no entiende que no se acepte la opción de la videoconferencia. "Es ciertamente peculiar que se argumente que son grupo de riesgo cuando iban a comparecer por videoconferencia --relató la portavoz en rueda de prensa--. No sé si nos toman por tontos a los de la oposición o a todos los españoles".

TAMBIÉN SE VETÓ LA VIDEOCONFERENCIA DE ROSA MARÍA MATEO

No es la primera comparecencia por videoconferencia que rechaza el PSOE en las Cortes, pues esta misma semana ha impedido también la sesión de control en el Senado a la administradora de RTVE, Rosa María Mateo, que también es persona de riesgo dado que tiene 78 años de edad. La Mesa de la Cámara ya había autorizado la presentación de preguntas y la letrada de la comisión mixta no ponía reparos al uso de medios telemáticos, pero el PSOE lo vetó alegando que era preferible esperar.

Los letrados del Congreso han mostrado en reiteradas ocasiones su rechazo a permitir debates por videoconferencia en el Pleno, ya que el Reglamento de la Cámara exige la presencia de los parlamentarios, pero dejaron abierta la puerta a que, en las comisiones, un compareciente que no forme parte de la institución pueda intervenir por vía telemática. De hecho, ya se ha hecho así en alguna ocasión con algún comisario europeo.

Para el PP, la presencia de Tezanos es urgente para dar cuenta de la última encuesta del CIS, en la que se incluía una polémica pregunta sobre los bulos y la información gubernamental. "¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por la redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones?", figuraba en el cuestionario.

ESTO NO PUEDE ESPERAR

Para la oposición, esa pregunta incumple los principios de objetividad y neutralidad que deben regir la acción del CIS y parece abrir la puerta a un control exclusivo de la información por parte del Gobierno, incluso por encima de los derechos de los medio de comunicación, y al estar en entredicho las libertades públicas no pueden demorarse las explicaciones.

Tezanos se ha responsabilizado de la pregunta y ha negado lecturas partidistas de la encuesta. En el organismo público insisten en que su presidente no tiene inconveniente en ir al Congreso cuando se pueda para "explicar verazmente cómo se realiza el trabajo en el CIS".